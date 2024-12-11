Топ-менеджер White Rabbit с партнером занялись производством минеральной воды

Топ-менеджер White Rabbit с партнером занялись производством минеральной водыОбщие вложения в проект составили более 100 млн рублей
Коммерческий директор White Rabbit Family (WRF) Эдуард Сараев вместе с ресторатором Александром Сысоевым вложились в производство и продажи премиальной минеральной воды Nedra. Об этом рассказал «Ведомостям» Сараев.
Выпуском занимается ООО «Нео», где 70% – у Анны Рожанковской, 20% – у Сараева, который также является гендиректором, оставшиеся 10% – у Сысоева. Компания зарегистрирована в ноябре 2021 г., тогда ее учредителем выступил основатель WRF Борис Зарьков. Он полностью вышел из капитала «Нео» в июле 2024 г., следует из «СПАРК-Интерфакс». Получить комментарий Зарькова оперативно не удалось, в WRF на запрос не ответили.
Сараев подчеркивает, что WRF не имеет отношения к связанному с минеральной водой Nedra бизнесу.
Руководил проектом Сысоев, сообщил представитель бренда Nedra. Он уточнил, что общий объем инвестиций – в покупку производственной линии, разработку дизайна и отладку логистики – составили 115 млн руб. Сам Сысоев сказал «Ведомостям», что инвестировал в проект соразмерно своей доле. Он подтвердил, что участвует в операционной деятельности компании и занимается организацией поставок минеральной воды в рестораны вместе с Сараевым.
У Сысоева – небольшие (до 10%) доли в ряде ресторанов, в том числе в партнерстве с Борисом Зарьковым, сеть тематических телеграм-каналов и гид GreatList.
Скважина, из которой получают минеральную воду, находится в Новгородской области. Производственные мощности «Нео» позволяют производить более 250 000 бутылок воды в месяц, говорит Сараев. Представитель Nedra указывает, что вода уже поставляется в рестораны, в частности, WRF (White Rabbit, Selfie, Сахалин и проч.), Semifreddo Group (Semifreddo, La bottega siciliana, Lui), Alba Group (Юг22, LouLou, «Пафос»), отели St.Regis, Four Seasons и проч., а также сеть «Азбука вкуса». Представитель «Азбуки вкуса» подтвердили, что Nedra появилась в сети. По словам Сараева, розничная цена бутылки объемом 0,75 л — 329 руб.
Сараев добавляет, что планируется расширение каналов сбыта: в частности, «финализируются договоры поставки» в e-com — «Яндекс Лавку» и Vodovoz.ru.
Представитель «Яндекс Лавки» подтвердили, что договор по Nedra заключен, но его коммерческие условия еще согласовываются. В Vodovoz.ru «Ведомостям» не ответили.
По итогам 11 месяцев 2024 г. российские предприятия выпустили минеральной воды на 10% больше, чем за тот же период 2023 г., или 3,3 млрд литров, сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»). При этом импорт минеральной воды за тот же период вырос на 17% до 177,2 млн литров. Это почти в 19 раз меньше, чем объем российского производства. Аналитики NeoAnalytics ранее указывали на то, что доля импорта в структуре рынка бутилированной воды в целом, куда относится и минеральная, в 2023 г. составляла около 1,3%, и включала товары именно в дорогом ценовом сегменте.
Потребность в новом продукте появилась после ухода известных брендов с российского рынка, отмечает представитель Nedra. После февраля 2022 г. Danone объявила о прекращении поставок в Россию питьевой воды Evian, a Nestle — своих брендов минеральной воды San Pellegrino, Vittel, Perrier, Acqua Panna. Тем не менее, вода этих марок доступна на маркетплейсах и в некоторых розничных магазинах, убедились «Ведомости». Представитель «Нестле Россия» сообщил, что бренды минеральной воды Nestle по-прежнему не импортируются в Россию.
Ассортимент премиальной воды с 2022 г. практически не изменился, все ушедшие бренды поступают через иные каналы, говорит представитель «Азбуки вкуса».
Рестораны же в основном как раз использовали воду международных брендов крупных корпораций, указывает председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Эти компании вкладывали в маркетинговое продвижение и напрямую сотрудничали с ресторанами, предлагая выгодные условия — например, поставку воды в течение года, добавляет он. Крупные компании рассматривали рестораны больше как способ продвижения своих брендов, чем как источник дохода, а зарабатывали на продажах в рознице, объясняет он.
С уходом международных игроков ниша освободилась, признает Миронов. По его словам, дистрибьюторы по-прежнему предлагают воду иностранных производителей, поставляемую обходными путями, но дороже. При этом больше стало предложения со стороны российских производителей, отмечает он.
В розничных сетях уход международных брендов не заметили. Доля импорта в «Азбуке вкуса» сократилась с 2022 г. менее чем на 10%, в Metro — «немного», указывают представители сетей. В Metro со второй половины 2022 г. начали возвращать в ассортимент ушедшие бренды, которые стали возить дистрибьюторы, говорит представитель сети. По его словам, в последние два года вырос спрос и на воду из Казахстана под маркой Tassay, одновременно увеличиваются продажи новых российских брендов в премиальной воде — Edis, Petroglyph, «4 воды» от «Абрау Дюрсо» и др. На рынке ежегодно появляются «десятки новых брендов», а существующие производители дополняют свой ассортимент водой в стеклянных бутылках с премиальным позиционированием, отмечает представитель «Азбуки вкуса». Доля таких локальных премиальных продуктов в «Азбуке вкуса» почти не изменилась, резюмирует он.
Продажи воды в целом в розничных торговых сетях растут: по данным «Нильсен», за январь-ноябрь 2024 г. они увеличились год к году на 16% в натуральном выражении и на 31,7% — в денежном. При этом быстрее всех рос спрос на воду с разными вкусами, тогда как продажи минеральной (лечебно-столовой) воды прибавили за тот же период 14,8% в натуральном выражении и 25,2% — в деньгах. Абсолютных цифрах в «Нильсен» не приводят.