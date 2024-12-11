Топ-менеджер White Rabbit с партнером занялись производством минеральной воды

По итогам 11 месяцев 2024 г. российские предприятия выпустили минеральной воды на 10% больше, чем за тот же период 2023 г., или 3,3 млрд литров, сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»). При этом импорт минеральной воды за тот же период вырос на 17% до 177,2 млн литров. Это почти в 19 раз меньше, чем объем российского производства. Аналитики NeoAnalytics ранее указывали на то, что доля импорта в структуре рынка бутилированной воды в целом, куда относится и минеральная, в 2023 г. составляла около 1,3%, и включала товары именно в дорогом ценовом сегменте.