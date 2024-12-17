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Сеть Restore: проиграла иск на 2,7 млрд рублей к владельцу сгоревшего склада

Но пока ей удается одерживать верх в спорах со страховщиками по этому делу
Полина Гриценко
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы 11 декабря отказал владеющему магазинами Restore: ООО «Рестор» в иске на 2,7 млрд руб. к владельцу склада в Подмосковье, где в 2022 г. сгорела продукция компании, следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Ведомости».

«Рестор», входящий в Inventive Retail Group (IRG), подал иск к владельцу производственно-складского комплекса «Атлант-парк», расположенного на востоке Московской области, еще в ноябре 2022 г. Другими ответчиками по делу являются компании «Тикшорет» (системы видеонаблюдения) и проектировщик стеллажных систем для складов «1001 стеллаж».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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