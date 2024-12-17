Сеть Restore: проиграла иск на 2,7 млрд рублей к владельцу сгоревшего склада

Сеть Restore: проиграла иск на 2,7 млрд рублей к владельцу сгоревшего складаНо пока ей удается одерживать верх в спорах со страховщиками по этому делу
Арбитражный суд Москвы 11 декабря отказал владеющему магазинами Restore: ООО «Рестор» в иске на 2,7 млрд руб. к владельцу склада в Подмосковье, где в 2022 г. сгорела продукция компании, следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Ведомости».
«Рестор», входящий в Inventive Retail Group (IRG), подал иск к владельцу производственно-складского комплекса «Атлант-парк», расположенного на востоке Московской области, еще в ноябре 2022 г. Другими ответчиками по делу являются компании «Тикшорет» (системы видеонаблюдения) и проектировщик стеллажных систем для складов «1001 стеллаж».
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