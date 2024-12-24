Cпрос на новогодние поездки на Северный Кавказ вырос на четверть

В предстоящие новогодние каникулы больше россиян, чем в прошлом году, отправится отдыхать в регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), следует из совместного исследования Минэка и сервиса «Островок», с которым ознакомились «Ведомости». Число бронирований номеров в гостиницах, отелях и других средствах коллективного размещения выросло на 25% год к году на период с 28 декабря по 12 января.