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Cпрос на новогодние поездки на Северный Кавказ вырос на четверть

Интерес к этому направлению подогревают новые виды туристического отдыха
Денис Кузнецов
Празднование Нового года на вершине горы Машук в Ставропольском крае
Празднование Нового года на вершине горы Машук в Ставропольском крае / Денис Абрамов / РИА Новости

В предстоящие новогодние каникулы больше россиян, чем в прошлом году, отправится отдыхать в регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), следует из совместного исследования Минэка и сервиса «Островок», с которым ознакомились «Ведомости». Число бронирований номеров в гостиницах, отелях и других средствах коллективного размещения выросло на 25% год к году на период с 28 декабря по 12 января.

Существенный рост трафика по этому направлению подтвердили «Ведомостям» представители онлайн-сервисов «Яндекс путешествия», «МТС Travel», OneTwoTrip, а также операторов отелей – Mantera Group, Palmira Palace Resort & SPA и Azimut Hotels.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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