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«Свеза» купила три завода по производству бумаги и картона

Стоимость сделки могла составить порядка 12 млрд рублей
Георгий Бичашвили
sveza.ru
sveza.ru

Лесопромышленный холдинг «Свеза» 10 января сообщил, что приобрел три компании по производству бумаги и картона. Сумма сделки и ее условия не разглашаются.

В структуру холдинга вошли компании «ММПОФ пэкэджинг» и «ММПОФ ротогравюр», расположенные в Ленинградской области. Они производят картонную упаковку для товаров повседневного спроса и табачной продукции. Также «Свеза» приобрела «Невские Грани». Эта компания занимается выпуском бумаги для сигаретных фильтров. Сделка получила одобрение ФАС, все необходимые изменения внесены в ЕГРЮЛ, подчеркивается в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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