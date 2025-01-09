«Свеза» купила три завода по производству бумаги и картона

В структуру холдинга вошли компании «ММПОФ пэкэджинг» и «ММПОФ ротогравюр», расположенные в Ленинградской области. Они производят картонную упаковку для товаров повседневного спроса и табачной продукции. Также «Свеза» приобрела «Невские Грани». Эта компания занимается выпуском бумаги для сигаретных фильтров. Сделка получила одобрение ФАС, все необходимые изменения внесены в ЕГРЮЛ, подчеркивается в сообщении.