«Свеза» купила три завода по производству бумаги и картона

«Свеза» купила три завода по производству бумаги и картонаСтоимость сделки могла составить порядка 12 млрд рублей
Лесопромышленный холдинг «Свеза» 10 января сообщил, что приобрел три компании по производству бумаги и картона. Сумма сделки и ее условия не разглашаются.
В структуру холдинга вошли компании «ММПОФ пэкэджинг» и «ММПОФ ротогравюр», расположенные в Ленинградской области. Они производят картонную упаковку для товаров повседневного спроса и табачной продукции. Также «Свеза» приобрела «Невские Грани». Эта компания занимается выпуском бумаги для сигаретных фильтров. Сделка получила одобрение ФАС, все необходимые изменения внесены в ЕГРЮЛ, подчеркивается в сообщении.
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