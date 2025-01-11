Бывший логистический партнер «Авито» ExMail заявил о приостановке работы

С того времени до конца 2024 г. было открыто более 700 ПВЗ в 177 российских городах, под этот проект выстроена логистика, говорится в иске ГК «Иксмэил». Представитель компании утверждает, что вместе с партнерами инвестировал за все время в проект более 1,5 млрд руб. В такую же сумму источник «Ведомостей» среди онлайн-площадок оценивает размер возможной поддержки со стороны «Авито», отмечая, что их сотрудничество «строилось на значительной финансовой, операционной и маркетинговой поддержке» компании. Выручка головного юрлица ГК по РСБУ, по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла в 2023 г. в 4,3 раза до 1,58 млрд руб., чистая прибыль – в 6,2 раза до 155 000 руб.