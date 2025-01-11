Бывший логистический партнер «Авито» ExMail заявил о приостановке работы

Бывший логистический партнер «Авито» ExMail заявил о приостановке работыОн требует с контрагента 1,1 млрд рублей упущенной выгоды, но доказать этот факт будет сложно
Сервис курьерской доставки ExMail оказался в ситуации банкротства после расторжения договора с «Авито» осенью 2024 г., сообщил представитель ExMail «Ведомостям». Управляющее сервисом ООО ГК «Иксмэил» имеет непогашенные обязательства на сумму более 600 млн руб. и «уже прекратило свою деятельность». Об этом говорится в иске компании к ООО «КЕХ еКоммерц» (управляет сервисом Avito), имеющемся в распоряжении «Ведомостей».
В этом иске ГК «Иксмэил» требует с «КЕХ еКоммерц» 1,1 млрд руб. упущенной выгоды. Представитель ExMail пояснил, что «компания сворачивает деятельность, как того требует закон о банкротстве».
В декабре 2024 г. несколько микрофинансовых компаний (МФК) – «Фордевинд» и «Мани капитал» – уведомили о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве ГК «Иксмэил», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Представитель МФК «Фордевинд» сообщил «Ведомостям», что задолженность ГК «Иксмэил» перед компанией превышает 35 млн руб. и возникла из-за неисполнения компанией заемных обязательств. В «Мани капитал» оперативно на запрос «Ведомостей» не ответили.
За ноябрь – декабрь 2024 г., по данным того же «СПАРК-Интерфакса», кредиторы подали в региональные арбитражные суды 36 исков к ГК «Иксмэил» на общую сумму 20 млн руб.
Сервис ExMail основан в июне 2008 г. Андреем Волковым и предоставляет услуги экспресс-доставки внутри России и по международным направлениям. В апреле 2022 г. о партнерстве с ExMail объявила онлайн-платформа «Авито». ExMail должен был развернуть сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с использованием бренда «Авито» и расширяться за счет привлечения франчайзи.
С того времени до конца 2024 г. было открыто более 700 ПВЗ в 177 российских городах, под этот проект выстроена логистика, говорится в иске ГК «Иксмэил». Представитель компании утверждает, что вместе с партнерами инвестировал за все время в проект более 1,5 млрд руб. В такую же сумму источник «Ведомостей» среди онлайн-площадок оценивает размер возможной поддержки со стороны «Авито», отмечая, что их сотрудничество «строилось на значительной финансовой, операционной и маркетинговой поддержке» компании. Выручка головного юрлица ГК по РСБУ, по данным «СПАРК-Интерфакса», выросла в 2023 г. в 4,3 раза до 1,58 млрд руб., чистая прибыль – в 6,2 раза до 155 000 руб.
В иске ГК «Иксмэил» утверждает, что «качественно и надлежащим образом» исполняла обязательства по доставке, но в августе 2024 г. получила от «КЕХ еКоммерц» уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора с 13 сентября 2024 г. Стороны обсуждали плавное расторжение договора и погашение обязательств перед контрагентами. Но с сентября по декабрь 2024 г. ГК «Иксмэил» самостоятельно финансировала деятельность, продолжая доставлять отправления «Авито», говорится в иске.
Представитель «Авито» утверждает, что сотрудничество с ГК «Иксмэил» официально завершилось 15 октября 2024 г., а последняя посылка в транзите у группы достигла получателя в декабре 2024 г. ГК «Иксмэил» получил за доставки оговоренное вознаграждение, подчеркивает представитель сервиса. По его словам, в сентябре 2024 г. группа письменно подтвердила отсутствие претензий.
Решение расторгнуть договор с ГК «Иксмэил» представитель сервиса объявлений объясняет в том числе «высоким числом жалоб клиентов «Авито» по повреждениям и утерям посылок». По его словам, этот показатель у группы был на 30% выше среднего. В своем иске «Иксмэил», напротив, указывает, что «качество доставки в 2024 г. составляло 94% по России».
В результате ГК «Иксмэил» 9 января 2025 г. подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием с «КЕХ еКоммерц» 1,1 млрд руб. В эту сумму в группе оценили упущенную выгоду, составляющую разницу между плановым и фактическим объемом заказов через ПВЗ во втором полугодии 2024 г. Представитель ГК утверждает, что вложенные инвестиции из-за относительно короткого времени «не только не дали прибыли, но даже и не окупились». Он не исключает, что к судебному разбирательству в качестве третьих лиц присоединятся франчайзи, открывавшие ПВЗ под брендом Avito x ExMail.
«Иксмэил» также требует признать незаконным расторжение договора и наложить обеспечительные меры на счета и имущество «Авито».
На практике доказывание факта упущенной выгоды вызывает сложности, говорит руководитель дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. По его словам, упущенная выгода почти всегда носит предположительный характер и истцу сложно подтвердить исковые требования в заявленном размере.
Партнер Novator Legal Group Илья Сорокин указывает, что перспективы иска будут зависеть от того, как в договоренностях сторон прописаны обязательства «Авито» по инвестированию в совместный бизнес, опираются ли расчеты на определенную финансовую модель проекта. Также он считает важным, обоснованы ли жалобы на работу ExMail и какие последствия этого прописаны в договоре.
Сорокин предполагает, что ExMail могут избрать «агрессивный способ воздействия» на бывшего контрагента, чтобы затем мирно урегулировать спор, пусть получив сумму, значительно ниже заявленной в иске.
ГК была вынуждена искать нового партнера и заключила соглашение о намерениях с ООО «Купишуз» – оператором онлайн-площадки Lamoda, говорится в иске «Иксмэил». Там указано, что бывшие ПВЗ «Авито» должны перезапуститься под этим брендом. Представитель Lamoda подтвердил «Ведомостям», что сервис вел переговоры с ExMail, но уточнил, что пока «никаких договоренностей нет». По его словам, Lamoda будет рассматривать возможное сотрудничество с ExMail в течение 2025 г.