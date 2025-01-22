Торги нефтепродуктами на бирже в 2024 году обновили исторический максимум
Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вырос в 2024 г. на 20% к показателю предыдущего года до 37,2 млн т. Об этом сообщил журналистам 22 января президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.
Это максимальный годовой объем за всю историю торгов. В денежном выражении объем торгов нефтепродуктами в прошлом году увеличился на 33% до 2,2 трлн руб.
По словам Артемьева, сейчас на СПбМТСБ реализуется треть всех производимых в России нефтепродуктов. Он допустил, что в ближайшие годы объем торгов нефтепродуктами на бирже может продолжить расти.
Объем торгов газом на бирже в 2024 г. составил 9,2 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, отметил глава СПбМТСБ. В денежном выражении оборот составил 21,9 млрд руб.
Объем торгов нефтью в прошлом году достиг 2,2 млн т (+5% к 2023 г.) на сумму 115,6 млрд руб. (+26%).
Торги углем на бирже в 2024 г. выросли в 5,1 раза до 1,3 млн т, сообщил Артемьев.
Торги минеральными удобрениями увеличились на 27% до 146 162 т, торги металлами - в 65 раз до 40 100 т.
Объем торгов древесиной вырос на 9% до 5,3 млн куб. м.