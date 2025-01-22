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Торги нефтепродуктами на бирже в 2024 году обновили исторический максимум

Ведомости

Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вырос в 2024 г. на 20% к показателю предыдущего года до 37,2 млн т. Об этом сообщил журналистам 22 января президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

Это максимальный годовой объем за всю историю торгов. В денежном выражении объем торгов нефтепродуктами в прошлом году увеличился на 33% до 2,2 трлн руб.

По словам Артемьева, сейчас на СПбМТСБ реализуется треть всех производимых в России нефтепродуктов. Он допустил, что в ближайшие годы объем торгов нефтепродуктами на бирже может продолжить расти.

Объем торгов газом на бирже в 2024 г. составил 9,2 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, отметил глава СПбМТСБ. В денежном выражении оборот составил 21,9 млрд руб.

Объем торгов нефтью в прошлом году достиг 2,2 млн т (+5% к 2023 г.) на сумму 115,6 млрд руб. (+26%).

Торги углем на бирже в 2024 г. выросли в 5,1 раза до 1,3 млн т, сообщил Артемьев.

Торги минеральными удобрениями увеличились на 27% до 146 162 т, торги металлами - в 65 раз до 40 100 т.

Объем торгов древесиной вырос на 9% до 5,3 млн куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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