Суд Англии отменил банкротство обвиняемого в краже 2 млрд руб. у «Газпром нефти»Апелляция решила, что сначала долги Валерия Дрелле надо было признать в стране
Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил банкротство Валерия Дрелле, обвиняемого в краже 2 млрд руб. у «Газпром нефти», узнали «Ведомости». Процедуру несостоятельности Дрелле в Великобритании инициировали внешние управляющие ООО «Сервис-терминал», где Дрелле был гендиректором и которому по решению российских судов должен выплатить 2 млрд руб. за то, что он «недобросовестно и неразумно» одолжил такую же сумму фирме беглого банкира Анатолия Мотылева и тот ее не вернул, говорится в судебных материалах.
В конце 2011 г. «Сервис-терминал» дал в кредит 2 млрд руб. ООО «Форт стейтон» (бенефициар не известен), а поручителем выступил Мотылев, пишет Апелляционный суд. В 2014 г. правопреемником «Форт стейтона» по этому обязательству стало уже непосредственно ООО Мотылева – «Интерком капитал», который не погасил кредит в срок. «Сервис-терминал» просудил долг в России, но взыскать не смог – Дрелле еще осенью 2016 г. перебрался в Лондон и с тех пор не возвращался.