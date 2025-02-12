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Суд Англии отменил банкротство обвиняемого в краже 2 млрд руб. у «Газпром нефти»

Апелляция решила, что сначала долги Валерия Дрелле надо было признать в стране
Артем Кульша
В 2018 г. МВД заочно обвинило Валерия Дрелле в хищении 2 млрд руб. у «Газпром нефти»
В 2018 г. МВД заочно обвинило Валерия Дрелле в хищении 2 млрд руб. у «Газпром нефти» / Максим Стулов / Ведомости

Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил банкротство Валерия Дрелле, обвиняемого в краже 2 млрд руб. у «Газпром нефти», узнали «Ведомости». Процедуру несостоятельности Дрелле в Великобритании инициировали внешние управляющие ООО «Сервис-терминал», где Дрелле был гендиректором и которому по решению российских судов должен выплатить 2 млрд руб. за то, что он «недобросовестно и неразумно» одолжил такую же сумму фирме беглого банкира Анатолия Мотылева и тот ее не вернул, говорится в судебных материалах.

В конце 2011 г. «Сервис-терминал» дал в кредит 2 млрд руб. ООО «Форт стейтон» (бенефициар не известен), а поручителем выступил Мотылев, пишет Апелляционный суд. В 2014 г. правопреемником «Форт стейтона» по этому обязательству стало уже непосредственно ООО Мотылева – «Интерком капитал», который не погасил кредит в срок. «Сервис-терминал» просудил долг в России, но взыскать не смог – Дрелле еще осенью 2016 г. перебрался в Лондон и с тех пор не возвращался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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