Суд Англии отменил банкротство обвиняемого в краже 2 млрд руб. у «Газпром нефти»

В конце 2011 г. «Сервис-терминал» дал в кредит 2 млрд руб. ООО «Форт стейтон» (бенефициар не известен), а поручителем выступил Мотылев, пишет Апелляционный суд. В 2014 г. правопреемником «Форт стейтона» по этому обязательству стало уже непосредственно ООО Мотылева – «Интерком капитал», который не погасил кредит в срок. «Сервис-терминал» просудил долг в России, но взыскать не смог – Дрелле еще осенью 2016 г. перебрался в Лондон и с тех пор не возвращался.