Российские верфи в 2025 году построят 13 судов в рамках программы квот под киль

Отечественные предприятия к началу 2025 г. передали заказчикам в общей сложности 37 судов в рамках реализации первого этапа программы инвестиционных квот, или так называемых квот под киль. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минпромторга. Из них 15 единиц пришлось на краболовы и 22 – на рыбопромысловые суда. Еще один краболов был передан инвестору в рамках второго этапа программы.