Российские верфи в 2025 году построят 13 судов в рамках программы квот под киль

Российские верфи в 2025 году построят 13 судов в рамках программы квот под кильОтрасль начинает реализовывать накопленный эффект от переноса сроков сдачи техники
Отечественные предприятия к началу 2025 г. передали заказчикам в общей сложности 37 судов в рамках реализации первого этапа программы инвестиционных квот, или так называемых квот под киль. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минпромторга. Из них 15 единиц пришлось на краболовы и 22 – на рыбопромысловые суда. Еще один краболов был передан инвестору в рамках второго этапа программы.
В 2025 г. верфи передадут рыбопромышленникам 13 судов – пять рыбопромысловых и восемь краболовов, уточнил представитель ведомства. Схожие данные приводят в Росрыболовстве. До конца года инвесторы получат более 12 судов, сказал «Ведомостям» представитель ведомства.
Основная часть судов в рамках программы инвестквот в этом году будет выпущена предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На них придется восемь единиц техники против шести в 2024 г., сообщил представитель ОСК. Таким образом, к 2026 г. рыбопромышленники пополнят флот 50 судами российского производства с момента запуска квот под киль в 2017 г.