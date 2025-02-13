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Российские верфи в 2025 году построят 13 судов в рамках программы квот под киль

Отрасль начинает реализовывать накопленный эффект от переноса сроков сдачи техники
Светлана Афонина
Виталий Аньков / РИА Новости
Виталий Аньков / РИА Новости

Отечественные предприятия к началу 2025 г. передали заказчикам в общей сложности 37 судов в рамках реализации первого этапа программы инвестиционных квот, или так называемых квот под киль. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минпромторга. Из них 15 единиц пришлось на краболовы и 22 – на рыбопромысловые суда. Еще один краболов был передан инвестору в рамках второго этапа программы.

В 2025 г. верфи передадут рыбопромышленникам 13 судов – пять рыбопромысловых и восемь краболовов, уточнил представитель ведомства. Схожие данные приводят в Росрыболовстве. До конца года инвесторы получат более 12 судов, сказал «Ведомостям» представитель ведомства.

Основная часть судов в рамках программы инвестквот в этом году будет выпущена предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На них придется восемь единиц техники против шести в 2024 г., сообщил представитель ОСК. Таким образом, к 2026 г. рыбопромышленники пополнят флот 50 судами российского производства с момента запуска квот под киль в 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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