Автодилеры попросили правительство о льготных кредитах

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) попросила правительство поддержать отрасль авторитейла в условиях резкого снижения продаж транспортных средств (ТС). Об этом говорится в письмах РоАД, которые от имени главы ассоциации Алексея Подщеколдина 12 марта были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову.