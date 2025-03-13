Автодилеры попросили правительство о льготных кредитах

Автодилеры попросили правительство о льготных кредитахВ текущей ситуации подобные меры поддержки могут оказаться преждевременными
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) попросила правительство поддержать отрасль авторитейла в условиях резкого снижения продаж транспортных средств (ТС). Об этом говорится в письмах РоАД, которые от имени главы ассоциации Алексея Подщеколдина 12 марта были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову.
Представитель ассоциации подтвердил «Ведомостям» отправку документов, но воздержался от комментариев.
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