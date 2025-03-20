ММК снизила чистую прибыль на треть в 2024 году

ММК в 2024 г. снизила выплавку стали на 14% год к году до 11 млн т, производство чугуна – на 4,5% до 9 млн т, продажи стальной продукции – на 10% до 11 млн т из-за ремонтов в доменном и прокатных производствах. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (разные виды проката) выросла на 1,7 п.п. до 44%.