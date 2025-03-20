ММК снизила чистую прибыль на треть в 2024 году

ММК снизила чистую прибыль на треть в 2024 годуНа металлургов давит рост издержек, снижение спроса внутри страны и высокая ставка ЦБ
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктора Рашникова по итогам 2024 г. заработал 79,7 млрд руб. чистой прибыли, говорится в опубликованном 20 марта финотчете компании по МСФО. Это на 33% меньше по сравнению с 2023 г. Выручка за отчетный период выросла на 0,7% до 768,5 млрд руб.
Небольшой рост выручки компания объясняет увеличением цен на металлопродукцию. Но улучшение рыночной конъюнктуры происходило на фоне роста издержек и инфляционных факторов, отмечается в сообщении.
Себестоимость продаж ММК снизилась на 9% в прошлом году до 592,4 млрд руб., показатель EBITDA – на 22% до 153 млрд руб., что связано с ростом цен на основное сырье и увеличением расходов на оплату труда, объясняет компания в сообщении к отчету. Рентабельность по EBITDA сократилась на 5,7 п.п. до 19,9%.
По данным Росстата, средняя стоимость горячекатаного проката – основного продукта ММК – выросла на 4,4% в 2024 г. до 58 000 руб./т.
Свободный денежный поток компании (free cash flow – FCF) по итогам года вырос на 15% до 35,5 млрд руб. за счет нормализации оборотного капитала и увеличения процентов, полученных по размещенным депозитам, объясняет ММК.
Чистый долг ММК сохранился в отрицательной зоне (то есть объем средств, доступных компании, превышает размер долговых обязательств) и составил минус 73,4 млрд руб. Объем капвложений группы в прошлом году вырос на 4% в сравнении с 2023 г. до 99 млрд руб., следует из сообщения к отчету.
Ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов объясняет снижение финрезультатов ММК сокращением операционной рентабельности из-за роста себестоимости сляба и сокращения продаж стальной продукции. По его словам, в 2025 г. компания получит выручку на уровне 2024 г., но EBITDA при этом снизится на 5-10% из-за роста себестоимости производства. Свободный денежный поток, по расчетам аналитика, в этом году может оказаться «ближе к нулевой отметке».
ММК в 2024 г. снизила выплавку стали на 14% год к году до 11 млн т, производство чугуна – на 4,5% до 9 млн т, продажи стальной продукции – на 10% до 11 млн т из-за ремонтов в доменном и прокатных производствах. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (разные виды проката) выросла на 1,7 п.п. до 44%.
Российский рынок стали остается под давлением – спрос снижался в прошлом году и может продолжить падение в этом, пишут аналитики Альфа-банка в обзоре к отчету ММК. Главным негативным фактором они называют высокую ключевую ставку (сейчас – 21%), которая сдерживает деловую активность и сокращает потребление, особенно в строительном секторе.
Лобби предприятий чермета – ассоциация «Русская сталь» – в январе прогнозировала снижение потребление металла в стране в 2025 г. «не менее чем на 5%». В 2024 г. этот показатель был на уровне 44 млн т.
Сектор черной металлургии в России традиционно ориентирован на экспорт, так как объемы производства значительно превышают внутренний спрос. Экспорт стали из страны в 2024 г. сократился на 8%, следует из материалов «Русской стали». Абсолютных показателей там не приводится.
Неблагоприятная рыночная конъюнктура сказалась на показателях и других крупнейших сталеваров России. Например, «Северсталь» сократила чистую прибыль по МСФО на 22% в 2024 г. до 149,5 млрд руб., выручка компании выросла на 14% до 828 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 9% до 237 млрд руб., выплавка стали сократилась на 8% до 10,4 млн т.
«Трубная металлургическая компания» и вовсе получила чистый убыток по МСФО за прошлый год в размере 27,7 млрд руб. против прибыли в 39,4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании снизилась на 2% до 532,2 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 29% до 92,4 млрд руб.
«Мечел» также получил убыток – в размере 37,12 млрд руб. против прибыли 22,3 млрд руб. за 2023 г. Выручка снизилась на 5% до 387,5 млрд руб., показатель EBITDA – на 35% до 55,9 млрд руб., выплавка стали – на 4% до 3,3 млн т.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин называет «позитивным фактором» планы ММК по сокращению капвложений в 2025 г. В будущем основными драйверами роста компании могут стать снижение ключевой ставки и отмена санкций, добавил он. По словам аналитика, акции ММК остаются самыми дешевыми в секторе, и инвестбанк по-прежнему считает их привлекательными для покупки.
Стоимость акций ММК в ходе торгов на Московской бирже после публикации отчета по МСФО росла на 3% к предыдущей сессии до 40,3 руб. за бумагу. До конца года котировки будут колебаться в коридоре 35-40 руб., полагает Данилов. По его словам, рост будут сдерживать высокие процентные ставки и слабый спрос на сталь в строительном секторе.