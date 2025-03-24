У бренда детской одежды Orby возникли проблемы с кредиторами

У бренда детской одежды Orby возникли проблемы с кредиторамиКомпания планирует подать заявление о собственном банкротстве
Компании, управляющие брендом детской одежды Orby, 24 марта уведомили кредиторов о намерении подать в суд иски о собственном банкротстве, обнаружили «Ведомости» в системе «СПАРК-Интерфакс». Речь идет об ООО «ППО «Орбита», управляющем швейной фабрикой в Костроме, а также обществах «Орби», «ТД «Орби» и «Тренд». Среди кредиторов – Сбербанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.
В этих банках, как и в Orby, на момент публикации на запросы «Ведомостей» не ответили. Указанный на сайте телефон Orby недоступен.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам