У бренда детской одежды Orby возникли проблемы с кредиторами

Компании, управляющие брендом детской одежды Orby, 24 марта уведомили кредиторов о намерении подать в суд иски о собственном банкротстве, обнаружили «Ведомости» в системе «СПАРК-Интерфакс». Речь идет об ООО «ППО «Орбита», управляющем швейной фабрикой в Костроме, а также обществах «Орби», «ТД «Орби» и «Тренд». Среди кредиторов – Сбербанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.