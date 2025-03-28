Россия снизила поставки газомоторного топлива в Европу в 2024 году на четверть

Детальную статистику по географии поставок в европейском направлении «Петромаркет» не приводит. Ключевым экспортным рынком российских СУГ, которые применяют преимущественно в качестве моторного топлива, традиционно являлась Польша. В 2022–2023 гг. на поставки в эту страну приходилось около трети всего объема экспорта. За девять месяцев 2024 г. поставки в Польшу, как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Argus, упали на 11% до 697 500 т (см. публикацию от 14 ноября 2024 г.).