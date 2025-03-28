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Россия снизила поставки газомоторного топлива в Европу в 2024 году на четверть

Но производители СУГ активно наращивают отгрузки в страны Азии
Василий Милькин
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) из России в Евросоюз (ЕС) и другие европейские страны в 2024 г. снизился на 26% в сравнении с 2023 г. до 1,8 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Детальную статистику по географии поставок в европейском направлении «Петромаркет» не приводит. Ключевым экспортным рынком российских СУГ, которые применяют преимущественно в качестве моторного топлива, традиционно являлась Польша. В 2022–2023 гг. на поставки в эту страну приходилось около трети всего объема экспорта. За девять месяцев 2024 г. поставки в Польшу, как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Argus, упали на 11% до 697 500 т (см. публикацию от 14 ноября 2024 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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