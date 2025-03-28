Выбран подрядчик для строительства подъезда к лыжному курорту Новый Шерегеш«Кемеровоспецстрой» выполнит проект за 5 млрд рублей
Определен подрядчик для строительства подъезда к первой очереди нового туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» в Кемеровской области. Победителем стала местная компания «Кемеровоспецстрой», говорится в материалах портала госзакупок. Заказчиком выступила администрация Таштагольского муниципального района области.
На конкурс поступила только одна заявка по стартовой цене в 5,1 млрд руб., комиссия решила, что она соответствует требованиям. «Ведомости» направили запрос в «Кемеровоспецстрой». Представитель администрации Таштагольского муниципального района не ответил на запрос.
Сейчас в «Шерегеше» всего четыре горы, с которых катаются лыжники: Курган, Мустаг, Утуя и Зеленая. Комплекс поделен на четыре сектора: A, B, E, F. трассы поделены по сложности на легкие, средние, сложные и очень сложные. Создание «Нового Шерегеша» подразумевает развитие рекреационной и обеспечивающей инфраструктуры в секторе D (граничит на юге с сектором B, у истоков рек Мундыбаша и Тельбеса). В будущем в этом секторе построят подъемники, многофункциональные сервисные центры, большую площадь для спортивных и культурных мероприятий.
Исполнителю контракта нужно построить автомобильную дорогу – подъезд к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол». Согласно техническому заданию, проект разделен на четыре участка: два находятся в границах населенного пункта общей протяженностью 1,6 км, еще 6,6 км дороги вне населенного пункта, а также нуждается в переустройстве участок существующей автодороги «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол» протяженностью 0,5 км (вне населенного пункта). На всех участках должно быть по две полосы движения в 3-3,5 м в ширину.
Все работы, которые начнутся уже в апреле, должны быть завершены к 15 октября 2028 г. Финансирование работ осуществляется за счет бюджетных средств. Проект реализуется в рамках национального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» и включено в программу социально-экономического развития Кузбасса, утвержденную премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Победитель конкурса «Кемеровоспецстрой» работает с 1965 г. Основные акционеры – Александр Выприцкий (27%), Леонид Колчак (25%), Анатолий Чистяков (18,75%), Александр Галушкин (13,71%). Выручка за 2023 г. превысила 19 млрд руб., чистая прибыль – 1,86 млрд руб., данных за 2024 г. еще нет. Компания занимается транспортным, промышленным строительством, в том числе созданием мостов, эстакад и путепроводов; устройством наружных сетей водопровода и канализации; созданием гидротехнических сооружений и т.д.
По условиям контракта, подрядчик должен самостоятельно выполнить работы не менее 25% от цены контракта. На остальную часть подрядчик вправе привлечь субподрядчиков, в том числе не менее 25% из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных НКО. На своем сайте «Кемеровоспецстрой» уже разместил несколько закупок, связанных с новым проектом, в том числе выполнение работ по рубке лесных насаждений в «Новом Шерегеше», переустройство кабелей операторов связи и другие.
Турпоток на уже действующий горнолыжный курорт «Шерегеш» за зимний сезон 2023-2024 гг. достиг 2,5 млн человек, что на 10% больше показателя предыдущего периода, говорила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.
В «Шерегеше» сезон катания дольше по сравнению с другими горнолыжными курортами в России: он стартует в ноябре и заканчивается в мае. Курорт известен большим количеством снега, высотой сугробов до 4 м, снежная шапка держится большую часть года – до 280 дней. В «Шерегеш» работает единственный в стране удаленный багажный терминал аэропорта. Отдыхающим не нужно везти снаряжение и багаж самостоятельно из Новокузнецка в Шерегеш, доставка осуществляется сразу в отель.
Сейчас спрос на отдых в «Шерегеше» существенно превышает объем предложения, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «В результате мы видим постоянный и очень быстрый рост цен на этом курорте. Поэтому, с точки зрения, строительство дорожной инфраструктуры, новых объектов размещения и трасс, конечно, сейчас очень востребовано», – уверен эксперт.
Несмотря на существенное повышение цен, динамика по туристам все равно положительная, но объективно создание курорта «Новый Шерегеш» открывает возможность для значительного роста туристического потока и снижения рисков, рассуждает Бурмистров. «Это ключевой фактор, так как существующая дорожная и другая инфраструктура не вполне соответствует ценовым параметрам курорта и в целом не выдерживает текущий пассажиропоток, – говорит он. – В текущий момент реализация как проекта самого курорта, так и дорожной инфраструктуры к нему очень перспективна и, несмотря на масштабы инвестиций, срок окупаемости выглядит управляемым, а спрос, скорее всего, и дальше будет расти», – добавляет он.
С Михаилом Бурмистровым согласен научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.
Привлекательность горнолыжного, морского и любого другого курорта зависит от инфраструктуры, а новая дорога, безусловно, лучше, чем старая или никакая, уверен эксперт. «Наличие хорошей дороги добавляет привлекательности курорту. Но стоит помнить, что основная привлекательность такого проекта исходит из того, какой там организована курортная инфраструктура – отдых, спорт, развлечения», – говорит он. К сожалению, бывает, что привлекательное вроде бы для туристов место, но транспортная доступность не отвечает современным требованиям, добавляет профессор.
В июне 2024 г. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш». Данный этап включает возведение апарт-отеля №1В в Таштагольском районе. Для посетителей курорта обустроят 149 номеров, ресторанный комплекс и спа-зону с массажным кабинетом, купелью, спортзалом и саунами. Проект предусматривает также создание сервисного центра с пунктом проката, магазина спортивной экипировки, бара с клубной зоной. На территории гостиницы планируется обустроить площадь для проведения фестивалей, концертов и других событийных мероприятий.