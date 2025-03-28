Выбран подрядчик для строительства подъезда к лыжному курорту Новый Шерегеш

Несмотря на существенное повышение цен, динамика по туристам все равно положительная, но объективно создание курорта «Новый Шерегеш» открывает возможность для значительного роста туристического потока и снижения рисков, рассуждает Бурмистров. «Это ключевой фактор, так как существующая дорожная и другая инфраструктура не вполне соответствует ценовым параметрам курорта и в целом не выдерживает текущий пассажиропоток, – говорит он. – В текущий момент реализация как проекта самого курорта, так и дорожной инфраструктуры к нему очень перспективна и, несмотря на масштабы инвестиций, срок окупаемости выглядит управляемым, а спрос, скорее всего, и дальше будет расти», – добавляет он.