Азербайджан выиграл многолетний арбитраж с российско-грузинским бизнесменом

Азербайджан выиграл многолетний арбитраж с российско-грузинским бизнесменомЗаур Лешкашели настаивал, что его компанию якобы слишком дешево продали структурам Михаила Гуцериева
Российско-грузинский бизнесмен Заур Лешкашели проиграл многолетний арбитраж с Азербайджаном по поводу своих якобы экспроприированных инвестиций в модернизацию нефтяного месторождения Кюровдаг к юго-западу от Баку. Об этом «Ведомости» узнали из решения Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), который рассматривал дело. Трибунал решил, что предприниматель, проживающий в Лондоне, вообще не инвестировал собственных средств в развитие Кюровдага.
Арбитры отклонили требование Лешкашели выплатить ему $718 млн и вместо этого обязали его оплатить $10,5 млн издержек Азербайджана на процесс. Сам Лешкашели потратил $7,6 млн за годы спора, который инициировал в 2020 г. из-за того, что его долю в совместном с Баку предприятии якобы слишком дешево продали российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.