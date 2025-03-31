Азербайджан выиграл многолетний арбитраж с российско-грузинским бизнесменом

Арбитры отклонили требование Лешкашели выплатить ему $718 млн и вместо этого обязали его оплатить $10,5 млн издержек Азербайджана на процесс. Сам Лешкашели потратил $7,6 млн за годы спора, который инициировал в 2020 г. из-за того, что его долю в совместном с Баку предприятии якобы слишком дешево продали российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.