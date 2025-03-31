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Азербайджан выиграл многолетний арбитраж с российско-грузинским бизнесменом

Заур Лешкашели настаивал, что его компанию якобы слишком дешево продали структурам Михаила Гуцериева
Артем Кульша
РИА Новости
РИА Новости

Российско-грузинский бизнесмен Заур Лешкашели проиграл многолетний арбитраж с Азербайджаном по поводу своих якобы экспроприированных инвестиций в модернизацию нефтяного месторождения Кюровдаг к юго-западу от Баку. Об этом «Ведомости» узнали из решения Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), который рассматривал дело. Трибунал решил, что предприниматель, проживающий в Лондоне, вообще не инвестировал собственных средств в развитие Кюровдага.

Арбитры отклонили требование Лешкашели выплатить ему $718 млн и вместо этого обязали его оплатить $10,5 млн издержек Азербайджана на процесс. Сам Лешкашели потратил $7,6 млн за годы спора, который инициировал в 2020 г. из-за того, что его долю в совместном с Баку предприятии якобы слишком дешево продали российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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