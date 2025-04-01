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«Газпром» в 2024 году резко сократил объемы биржевых торгов газом

Впрочем, их доля пока составляет всего 2% от поставок на внутренний рынок
Василий Милькин
РИА Новости
РИА Новости

«Газпром» в 2024 г. продал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) 110,3 млн куб. м газа. Это в четыре раза меньше объема продаж годом ранее, следует из материалов биржи, с которыми ознакомились «Ведомости».

Таким образом, объем торгов компании на бирже в прошлом году стал минимальным за всю их историю, включая неполный 2014 год (биржевые торги газом начались в октябре 2014 г.). Доля «Газпрома» в биржевых торгах газом в 2024 г. снизилась с 4 до 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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