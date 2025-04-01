«Газпром» в 2024 году резко сократил объемы биржевых торгов газом

Таким образом, объем торгов компании на бирже в прошлом году стал минимальным за всю их историю, включая неполный 2014 год (биржевые торги газом начались в октябре 2014 г.). Доля «Газпрома» в биржевых торгах газом в 2024 г. снизилась с 4 до 1%.