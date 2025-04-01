«Газпром» в 2024 году резко сократил объемы биржевых торгов газом

«Газпром» в 2024 году резко сократил объемы биржевых торгов газомВпрочем, их доля пока составляет всего 2% от поставок на внутренний рынок
«Газпром» в 2024 г. продал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) 110,3 млн куб. м газа. Это в четыре раза меньше объема продаж годом ранее, следует из материалов биржи, с которыми ознакомились «Ведомости».
Таким образом, объем торгов компании на бирже в прошлом году стал минимальным за всю их историю, включая неполный 2014 год (биржевые торги газом начались в октябре 2014 г.). Доля «Газпрома» в биржевых торгах газом в 2024 г. снизилась с 4 до 1%.
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