Число магазинов крупных продуктовых сетей по итогам 2024 года превысило 126 000

Число магазинов крупных продуктовых сетей по итогам 2024 года превысило 126 000Средняя площадь торговых точек при этом сокращается из-за развития формата «у дома»
Общее количество торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей товаров повседневного спроса (FMCG), включая продукты питания, за 2024 г. выросло до 126 480 единиц, следует из данных Infoline, с которыми ознакомились «Ведомости». Показатель вырос на 10 800 объектов, или на 9,3%, в сравнении с 2023 г. Совокупная торговая площадь достигла 39,6 млн кв. м (+6%).
Чистый прирост торговых площадей (с учетом закрытых точек) сократился год к году на 7,7% до 2,23 млн кв. м. В прошлом году также наблюдалась отрицательная динамика по этому показателю, но менее выраженная (-2,5% к 2023 г.). Аналитики Infoline пишут, что снижение темпов открытия новых площадей обусловлено ростом стоимости заемных средств из-за «беспрецедентно высокой» ключевой ставки, ужесточающимся дефицитом персонала на рынке и усилением конкуренции за локации.