Число магазинов крупных продуктовых сетей по итогам 2024 года превысило 126 000

Чистый прирост торговых площадей (с учетом закрытых точек) сократился год к году на 7,7% до 2,23 млн кв. м. В прошлом году также наблюдалась отрицательная динамика по этому показателю, но менее выраженная (-2,5% к 2023 г.). Аналитики Infoline пишут, что снижение темпов открытия новых площадей обусловлено ростом стоимости заемных средств из-за «беспрецедентно высокой» ключевой ставки, ужесточающимся дефицитом персонала на рынке и усилением конкуренции за локации.