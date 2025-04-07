Конфликт собственников «Ароматного мира» завершился разделением бизнеса

Конфликт собственников «Ароматного мира» завершился разделением бизнесаОдному из предпринимателей досталась розница, другому – импорт и дистрибуция
Павел Задорин, владевший 62,5% акций в ООО «АМ ритейл» (управляет винными магазинами «Ароматный мир»), 4 апреля вышел из капитала компании, следует из данных ЕГРЮЛ.
Доля Павла перешла к его брату Валерию Задорину, который консолидировал 95% долей в «АМ ритейл». У Александра и Михаила Задориных (которые, исходя из данных ЕГРЮЛ, вероятнее всего являются сыновьями Валерия Задорина) осталось еще по 2,5%.
В конце марта 2025 г. из капитала «АМ ритейл», как следует из ЕГРЮЛ, также вышли София и Анна Задорины (вероятно, дочери Павла Задорина), которые владели по 2,5% каждая.
Павел Задорин, по данным ЕГРЮЛ, остается владельцем АО «Торговый дом (ТД) «Арома» и АО «Арома трейд», которые занимаются импортом и дистрибуцией алкоголя. В опубликованной в конце марта финотчетности «ТД «Арома» по РСБУ за 2024 г. Павел Задорин указан 100%-ным собственником.
Таким образом, к Валерию Задорину перешел контроль над розничным бизнесом компании «Ароматный мир», а его брату Павлу – дистрибуция. То, что братья уладили корпоративный конфликт и разделили бизнес, подтверждает источник «Ведомостей», близкий к компании.
При этом Павел и Валерий Задорины пока остаются совладельцами ООО «Терминала Селятино» – складского комплекса на 18000 кв. м в Московской области. У Павла – 53,5% долей, у Валерия – 23,5%.
ТД «Арома» основан в 1996 г. Изначально компания занималась исключительно импортом оптовых партий алкоголя, но затем в сферу бизнес-интересов также вошли дистрибуция и собственная розничная сеть. На сайте ТД «Арома» указано, что компания поставляет продукцию в такие крупные продуктовые сети как X5, «Ашан», «Глобус» и др. более чем в 250 городах России. Совокупная выручка «ТД «Арома» и «Арома трейд» за 2024 г. выросла на 17% до 36,8 млрд руб., чистая прибыль – на 62% до 250,7 млн руб., следует из их финотчетности по РСБУ.
Торговая сеть «Ароматный мир» работает с 1998 г. Совокупная выручка «АМ ритейл» и ее дочерних компаний в 2024 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», достигла 49,1 млрд руб. По данным Infoline, по итогам первого полугодия 2024 г. «Ароматный мир» занимал 28-е место в рейтинге 200 крупнейших FMCG-сетей России c выручкой 22,8 млрд руб. (+22% год к году). На 1 января 2025 г. сеть «Ароматный мир» насчитывала 1014 объектов.
О конфликте между основными владельцами «Ароматного мира» стало известно в начале марта этого года. Тогда возникли сбои в работе сайта и приложения «Ароматного мира» amwine.ru. В соцсетях компания объявила о том, что продолжает работать в штатном режиме, а также сообщила о «переезде» сайта на новый домен – aromatnymir.ru. Издание Shopper's тогда сообщало о возникшем корпоративном конфликте между братьями со ссылкой на одного из партнеров «Ароматного мира» и собеседника, знакомого с руководством сети.
В феврале 2025 г. Валерий Задорин подал в Арбитражный суд Москвы иск к Павлу Задорину в интересах «АМ ритейл». Он требовал признать недействительной некую сделку (подробности иска не раскрывались). В начале апреля Валерий отказался от претензий и производство по делу было прекращено. Но другой его иск, поданный к «АМ ритейл» в ноябре 2024 г., все еще рассматривается тем же арбитражным судом. В нем истец требует обязать компанию предоставить ему какие-то документы (подробностей также не приводятся). Ближайшее заседание суда по этому делу назначено на 21 апреля.
В «Ароматном мире» и ТД «Арома» на момент публикации на запросы «Ведомостей» не ответили.