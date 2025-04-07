Конфликт собственников «Ароматного мира» завершился разделением бизнеса

В феврале 2025 г. Валерий Задорин подал в Арбитражный суд Москвы иск к Павлу Задорину в интересах «АМ ритейл». Он требовал признать недействительной некую сделку (подробности иска не раскрывались). В начале апреля Валерий отказался от претензий и производство по делу было прекращено. Но другой его иск, поданный к «АМ ритейл» в ноябре 2024 г., все еще рассматривается тем же арбитражным судом. В нем истец требует обязать компанию предоставить ему какие-то документы (подробностей также не приводятся). Ближайшее заседание суда по этому делу назначено на 21 апреля.