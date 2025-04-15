Верфь Sitronics удвоит вложения в расширение мощностей в Ленобласти

Объем средств, называвшийся на ПМЭФе, – это один из этапов инвестпроекта, сказал «Ведомостям» представитель «Эмпериума». По его словам, в рамках первого этапа в 2024–2025 гг. строятся два производственных цеха общей площадью 19 000 кв. м. На данный момент площади верфи в Отрадном составляют около 10 000 кв. м. Ввести в эксплуатацию дополнительные мощности планируется в I квартале 2026 г., говорит собеседник. После расширения предприятие сможет выпускать 25 судов в год – вдвое больше, чем сейчас, отметил он.