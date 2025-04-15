Верфь Sitronics удвоит вложения в расширение мощностей в Ленобласти

Верфь Sitronics удвоит вложения в расширение мощностей в ЛенобластиКомпания собрала крупный портфель заказов на электросуда
Верфь «Эмпериум» (входит в Sitronics Group) инвестирует около 4 млрд руб. в расширение своей производственной площадки в Ленинградской области, выпускающей суда на электрической тяге. Из них около 3,5 млрд руб. пойдет непосредственно на новое строительство и 500 млн руб. – на обновление парка оборудования, следует из отчетности ООО «Эмпериум» за 2024 г. по РСБУ.
Этот объем вложений более чем вдвое превышает заявленный ранее. В июне 2024 г. в рамках ПМЭФа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор «Эмпериума» Андрей Бубнов заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. На тот момент вложения в инвестиционный проект оценивались в 1,9 млрд руб.
Объем средств, называвшийся на ПМЭФе, – это один из этапов инвестпроекта, сказал «Ведомостям» представитель «Эмпериума». По его словам, в рамках первого этапа в 2024–2025 гг. строятся два производственных цеха общей площадью 19 000 кв. м. На данный момент площади верфи в Отрадном составляют около 10 000 кв. м. Ввести в эксплуатацию дополнительные мощности планируется в I квартале 2026 г., говорит собеседник. После расширения предприятие сможет выпускать 25 судов в год – вдвое больше, чем сейчас, отметил он.
Сроки реализации следующих этапов проекта пока не определены и будут зависеть от расширения базы контрактов, уточнил представитель «Эмпериума». Финансировать проект планируется в том числе с использованием механизма промышленной ипотеки и программы Фонда развития промышленности «Проекты развития», говорится в отчете компании за 2024 г. по РСБУ.
Верфь «Эмпериум» основана в 2019 г., ее производственная площадка расположена в Кировском районе Ленинградской области. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает суда на электротяге. В их числе речные однопалубные прогулочные суда проекта ТФРП.401 «Экобас» («Синичка»), двухпалубные катамараны проекта «Экокрузер», электроверсия теплохода ЕМ2108 «Мойка 2.0».