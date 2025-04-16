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Каршеринг «Ситидрайв» впервые вышел в прибыль в 2024 году

На финансовые показатели каршеринговых компаний давили ставка ЦБ и необходимость инвестировать в развитие бизнеса
Лиана Липанова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» впервые показал чистую прибыль: в 2024 г. она составила 1,9 млрд руб. при выручке по РСБУ в 25 млрд руб., следует из данных СПАРК по юрлицу сервиса ООО «НТС». В «Ситидрайве» от комментариев отказались. Годом ранее выручка ООО составила 10 млрд руб., чистый убыток – 121 млн руб. При этом оборот «Ситидрайва» в 2024 г. превысил 18 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2023 г., писали «Ведомости» 27 февраля 2025 г. Компания за год увеличила автопарк на 27% до 19 000 автомобилей (25 брендов и 60 моделей).

По данным СПАРК, 85,36% ООО «НТС» принадлежит ООО «НГСИТИ», которое, в свою очередь, принадлежит структуре «Сбера» ООО «О2О холдинг» (90,58%) и ООО «Партнер финанс» (9,41%). В «Сбере» отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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