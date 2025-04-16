Каршеринг «Ситидрайв» впервые вышел в прибыль в 2024 году

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» впервые показал чистую прибыль: в 2024 г. она составила 1,9 млрд руб. при выручке по РСБУ в 25 млрд руб., следует из данных СПАРК по юрлицу сервиса ООО «НТС». В «Ситидрайве» от комментариев отказались. Годом ранее выручка ООО составила 10 млрд руб., чистый убыток – 121 млн руб. При этом оборот «Ситидрайва» в 2024 г. превысил 18 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2023 г., писали «Ведомости» 27 февраля 2025 г. Компания за год увеличила автопарк на 27% до 19 000 автомобилей (25 брендов и 60 моделей).