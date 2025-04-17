Продажи сладостей из белого шоколада выросли почти на четверть

В натуральном выражении продажи белого шоколада, по данным «Нильсен», с апреля 2024 г. по март 2025 г. выросли на 2,5% год к году. В то же время потребители купили за этот период на 19,2% меньше плиток горького шоколада, чем годом ранее, молочного – на 9,8%.