Продажи сладостей из белого шоколада выросли почти на четверть

Продажи сладостей из белого шоколада выросли почти на четвертьПроизводители расширяют их ассортимент на фоне глобального подорожания какао
Белый шоколад в категории шоколадных плиток оказался самым быстрорастущим сегментом в денежном выражении за 12 месяцев, закончившихся в марте 2025 г. Это следует из данных аналитической компании «Нильсен», предоставленных «Ведомостям». Продажи белого шоколада за этот период увеличились на 22,9% к уровню предшествующих 12 месяцев, тогда как в среднем продажи шоколадных плиток выросли на 10,4%. Абсолютных показателей «Нильсен» традиционно не приводит.
В натуральном выражении продажи белого шоколада, по данным «Нильсен», с апреля 2024 г. по март 2025 г. выросли на 2,5% год к году. В то же время потребители купили за этот период на 19,2% меньше плиток горького шоколада, чем годом ранее, молочного – на 9,8%.
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