«Юникредит банк» претендует на активы Fashion House в России на 8,5 млрд рублей

«Юникредит банк» претендует на активы Fashion House в России на 8,5 млрд рублейРечь идет, в частности, об аутлетах «Шереметьево» и «Таллинское»
«Юникредит банк» подал три иска к структурам Fashion House в России, обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел. Ответчиками выступают московский филиал кипрской FH Holding Moscow Limited и российская «Фэшн хаус СПб», входящие в группу Fashion House бельгийской инвестиционной компании Liebrecht & Wood Group (L&W Group). Суть исковых требований официально не раскрывается, представители «Юникредит банка» и Fashion House не ответили на запросы «Ведомостей».
«Юникредит банк» – российская «дочка» итальянской группы Unicredit, которая находится под давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ) из-за продолжения работы в России после начала СВО. Весной 2024 г. регулятор направил группе предписание с требованием ускорить сокращение бизнеса в России.