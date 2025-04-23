«Юникредит банк» претендует на активы Fashion House в России на 8,5 млрд рублей

«Юникредит банк» подал три иска к структурам Fashion House в России, обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел. Ответчиками выступают московский филиал кипрской FH Holding Moscow Limited и российская «Фэшн хаус СПб», входящие в группу Fashion House бельгийской инвестиционной компании Liebrecht & Wood Group (L&W Group). Суть исковых требований официально не раскрывается, представители «Юникредит банка» и Fashion House не ответили на запросы «Ведомостей».