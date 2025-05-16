Рестораны стали все чаще предлагать платную доставку еды

Рестораны стали все чаще предлагать платную доставку едыВ ответ клиенты в целях экономии предпочитают заказывать блюда с самовывозом
Доля заказов готовых блюд из ресторанов с платной доставкой увеличилась в апреле 2025 г. почти в 1,5 раза по отношению к тому же месяцу прошлого года – с 10,5 до 15%, подсчитал сервис доставки «Чиббис» (там представлено 11 000 ресторанов). «Ведомости» ознакомились с исследованием.
Всего «Чиббис» проанализировал более 4 млн заказов, совершенных пользователями сервиса за 13 месяцев, начиная с апреля 2024 г. Из них на апрель обычно в среднем приходится около 300 000 заказов, уточнил представитель сервиса.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам