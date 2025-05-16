Рестораны стали все чаще предлагать платную доставку еды

Доля заказов готовых блюд из ресторанов с платной доставкой увеличилась в апреле 2025 г. почти в 1,5 раза по отношению к тому же месяцу прошлого года – с 10,5 до 15%, подсчитал сервис доставки «Чиббис» (там представлено 11 000 ресторанов). «Ведомости» ознакомились с исследованием.