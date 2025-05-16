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Рестораны стали все чаще предлагать платную доставку еды

В ответ клиенты в целях экономии предпочитают заказывать блюда с самовывозом
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля заказов готовых блюд из ресторанов с платной доставкой увеличилась в апреле 2025 г. почти в 1,5 раза по отношению к тому же месяцу прошлого года – с 10,5 до 15%, подсчитал сервис доставки «Чиббис» (там представлено 11 000 ресторанов). «Ведомости» ознакомились с исследованием.

Всего «Чиббис» проанализировал более 4 млн заказов, совершенных пользователями сервиса за 13 месяцев, начиная с апреля 2024 г. Из них на апрель обычно в среднем приходится около 300 000 заказов, уточнил представитель сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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