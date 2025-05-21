«Киевская площадь» меняет концепцию ЦДМ на Лубянке

Первым шагом станет расширение зоны гастрогалереи на нулевом этаже, которая станет фудмоллом, уточнил он. По его словам, сейчас там расположено около 10–15 корнеров, представляющих кухни мира, а после модернизации их количество вырастет вдвое. Площадь фудмолла, который в итоге займет 1700 кв. м, увеличится в среднем на 1000 кв. м. Открытие запланировано на III квартал 2025 г., уточнил представитель ЦДМ.