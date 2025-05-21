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«Киевская площадь» меняет концепцию ЦДМ на Лубянке

Там будет больше досуговых зон и ресторанов
Денис Кузнецов
Полина Гриценко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Девелопер «Киевская площадь», купившая год назад здание ЦДМ на Лубянке у «Галс-девелопмента», запускает его реконцепцию, рассказал «Ведомостям» представитель ЦДМ.

Первым шагом станет расширение зоны гастрогалереи на нулевом этаже, которая станет фудмоллом, уточнил он. По его словам, сейчас там расположено около 10–15 корнеров, представляющих кухни мира, а после модернизации их количество вырастет вдвое. Площадь фудмолла, который в итоге займет 1700 кв. м, увеличится в среднем на 1000 кв. м. Открытие запланировано на III квартал 2025 г., уточнил представитель ЦДМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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