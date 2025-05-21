«Киевская площадь» меняет концепцию ЦДМ на Лубянке

«Киевская площадь» меняет концепцию ЦДМ на ЛубянкеТам будет больше досуговых зон и ресторанов
Девелопер «Киевская площадь», купившая год назад здание ЦДМ на Лубянке у «Галс-девелопмента», запускает его реконцепцию, рассказал «Ведомостям» представитель ЦДМ.
Первым шагом станет расширение зоны гастрогалереи на нулевом этаже, которая станет фудмоллом, уточнил он. По его словам, сейчас там расположено около 10–15 корнеров, представляющих кухни мира, а после модернизации их количество вырастет вдвое. Площадь фудмолла, который в итоге займет 1700 кв. м, увеличится в среднем на 1000 кв. м. Открытие запланировано на III квартал 2025 г., уточнил представитель ЦДМ.
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