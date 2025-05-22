Авиакомпания S7 начнет выпуск собственного авиадвигателя в 2026 году

Проект S7 можно оценить как потенциально востребованный рынком, но самая сложная его часть – это двигатель, продолжает Борисов. Сделать его эффективным, с хорошим межремонтным ресурсом и по приемлемой цене даже в мире могут не так много компаний, отмечает эксперт. «S7 не единственные в стране, кто делает самолеты для малой авиации, но выпускать и малый самолет, и двигатель для него – это принципиально важно», – подчеркнул эксперт.