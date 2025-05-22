Авиакомпания S7 начнет выпуск собственного авиадвигателя в 2026 году

Авиакомпания S7 начнет выпуск собственного авиадвигателя в 2026 годуЕго будут ставить на учебные самолеты компании под названием Tango
S7 Group (включает авиакомпанию S7) летом 2025 г. планирует провести серию испытаний авиационного поршневого двигателя АПД-520 «Лидер» собственной разработки и в 2026 г. начать его серийное производство, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
По его словам, за первый год планируется выпустить не менее 30 двигателей. Таким образом S7 сформирует задел для последующей комплектации четырехместных легкомоторных самолетов Tango собственной разработки. Старт серийного производства этих воздушных судов (ВС) запланирован на конец 2026 – начало 2027 г.
Разработка АПД-520 велась исключительно силами инженерного блока конструкторского бюро (КБ) S7 Group, подчеркивает представитель авиакомпании. За основу была взята классическая схема для аналогичных шестицилиндровых двигателей внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, мотор разработан из российских композитных материалов, уточнил он.
В феврале 2025 г. S7 Technics (входит в группу S7) представила АПД-520 на выставке NAIS (12-й Национальный авиационный инфраструктурный салон). В описании мотора сообщалось, что шестицилиндровый двигатель будет иметь мощность 200 л. с., рабочий объем 5,2 л и межремонтный ресурс 1500 ч. Последняя характеристика будет уточняться по результатам испытаний, говорит представитель S7. Перед конструкторами стоит задача довести этот показатель до 2000 часов налета, уточнил он. Выпускать АПД-520 планируется на собственных производственных мощностях S7 Group. Объем инвестиций в проект в компании не раскрывают.
Легкомоторный самолет Tango, для которого в первую очередь предназначен АПД-520, позиционируется как учебно-тренировочное ВС для будущих гражданских пилотов, а также как самолет малой авиации.
Его проект разработан КБ Spectra Aircraft (входит в S7 Group), конструкция ВС содержит большую долю композитных материалов. Как сообщала компания в феврале 2025 г., взлетная масса Tango составляет около 1200 кг, он может развивать скорость до 241 км/ч при максимальной дальности полета до 1100 км.
Летные испытания этого ВС пока не завершены. Тестовый полет Tango совершал осенью 2024 г. в комплектации с бельгийским мотором UL Power UL520is, который также имеет шесть цилиндров общим объемом 5,2 л и мощность 200 л. с.
В S7 говорят о большом количестве запросов по этому самолету. «В основном интерес проявляют российские летные училища, а также государственные предприятия, которым самолет актуален для использования в труднодоступных регионах», – сказал представитель компании.
Минтранс готов приобрести до 250 Tango для обучения пилотов в вузах, говорил министр Роман Старовойт в ноябре 2024 г. В Минтрансе переадресовали вопросы в Росавиацию. Представитель агентства сообщил «Ведомостям», что Росавиация заинтересована в приобретении новой российской авиатехники для подведомственных учебных заведений. В частности, речь идет об одно- и двухдвигательных самолетах для первоначального обучения, пояснил собеседник. «Будем рассматривать самолет Tango, предварительные консультации с разработчиком проведены, – говорит он. – Ведем диалог также и с другими КБ».
Во всех девяти летных училищах Росавиации для обучения пилотов используются ВС зарубежного производства – Cessna 172 (США), австрийский Diamond 40/42, чешский L-410, а также легкие вертолеты Bell (США) и Eurocopter (производство европейского авиаконцерна Airbus), говорил в мае 2023 г. начальник управления летной эксплуатации агентства Владимир Израилев. По его словам, обслуживание учебного авиапарка значительно осложнено из-за проблем с поставками иностранных комплектующих и агрегатов, особенно двигателей.
На данный момент у Росавиации и подведомственных ей учебных заведений достаточно исправного парка для выпуска пилотов самолетов и вертолетов в установленный срок, говорит представитель Росавиации. В целом вопрос с запчастями и агрегатами для учебных самолетов иностранного производства решен, пояснил он.
Подготовка пилотов вертолетов на данный момент ведется исключительно на отечественных машинах Ми-2, Ми-8 и Ми-171, уточнил собеседник. Для закупки новой авиатехники рассматриваются Ми-34 и «Ансат-М» (все модели производят «Вертолеты России» «Ростеха». – «Ведомости»), предварительные консультации по обеим машинам также проведены, добавил собеседник.
Учебно-тренировочные самолеты для обучения гражданских пилотов в последние годы закупаются за границей, отмечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Российская малая авиация в силу сложностей регулирования и нормативных ограничений не развивалась и КБ, которые могли бы серийно разрабатывать и выпускать самолеты и двигатели, не было, поясняет он.
Проект S7 можно оценить как потенциально востребованный рынком, но самая сложная его часть – это двигатель, продолжает Борисов. Сделать его эффективным, с хорошим межремонтным ресурсом и по приемлемой цене даже в мире могут не так много компаний, отмечает эксперт. «S7 не единственные в стране, кто делает самолеты для малой авиации, но выпускать и малый самолет, и двигатель для него – это принципиально важно», – подчеркнул эксперт.
По оценке заместителя гендиректора Межотраслевого аналитического центра Алексея Сухарева, суммарная емкость российского рынка самолетов размерности Tango в 2026–2035 гг. составит примерно 360 единиц. Из них порядка 60% – потребность государственных учебных центров гражданской авиации, 36% – частных эксплуатантов и 4% – негосударственных учебных заведений. Если будет создана двухмоторная модификация самолета, потенциал рынка может увеличиться на дополнительные 80–110 ВС на период до 2035 г., полагает эксперт.
Потенциал частного сектора для Tango может быть реализован только после того, как появится опыт его эксплуатации в государственных и коммерческих авиационных учебных центрах, полагает Сухарев. Это снимет потенциальное недоверие частных эксплуатантов, предпочитающих сейчас надежные и проверенные временем самолеты Cessna 172, Diamond и другие ВС западной разработки, отмечает он.