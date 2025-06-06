Саратовский авиазавод сможет выпускать комплектующие для Як-42

Як-42 – пассажирский среднемагистральный реактивный самолет, разработанный ОКБ им. Яковлева в середине 1970-х гг. на замену Ту-134. Судно вмещает до 120 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Всего было изготовлено более 180 таких воздушных судов, большая часть из них – на САЗе. Як-42Д – модернизированная версия Як-42 с увеличенной дальностью полета. На 4 июня 2025 г. в эксплуатации у коммерческих авиакомпаний находится 14 таких самолетов. Из них шесть – у «Красавиа», четыре – у «Ижавиа», три – у авиакомпании «Арктика» и один у «Русджета», следует из данных Росавиации.