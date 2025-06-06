Саратовский авиазавод сможет выпускать комплектующие для Як-42

Саратовский авиазавод сможет выпускать комплектующие для Як-42Но амбиции региональных властей в части реанимации местного авиапрома намного шире
Росавиация 20 мая 2025 г. выдала предприятию «Сокол» Саратовского авиазавода (САЗ) сертификат одобрения производственной организации. Документ, с которым ознакомились «Ведомости», разрешает предприятию выпускать ключевые компоненты для самолетов Як-42Д.
В частности, данный сертификат удостоверяет, что «Сокол» соответствует требованиям Федеральных авиационных правил и может производить детали и блоки фюзеляжа и крыла, оперения и трансмиссии, компоненты систем механизации, управления и передачи мощности для Як-42Д. Предприятию также одобрено производство элементов интерьера и кабин воздушного судна, компонентов пневматических и гидравлических систем, оборудования топливных систем.
Действие сертификата приостанавливается через два года и три месяца в случае его неподтверждения держателем, следует из документа.
Як-42 – пассажирский среднемагистральный реактивный самолет, разработанный ОКБ им. Яковлева в середине 1970-х гг. на замену Ту-134. Судно вмещает до 120 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Всего было изготовлено более 180 таких воздушных судов, большая часть из них – на САЗе. Як-42Д – модернизированная версия Як-42 с увеличенной дальностью полета. На 4 июня 2025 г. в эксплуатации у коммерческих авиакомпаний находится 14 таких самолетов. Из них шесть – у «Красавиа», четыре – у «Ижавиа», три – у авиакомпании «Арктика» и один у «Русджета», следует из данных Росавиации.
Авиазавод «Сокол» был основан в 1993 г. для производства части комплектующих для САЗа, который с 1977 г. выпускал самолеты Як-42 и его модификации. В 2000-е гг. сам САЗ столкнулся с отсутствием заказов на свою продукцию, обанкротился и был закрыт в 2012 г. Его территория частично распродана, а затем застроена жильем и торговыми центрами. Последний самолет САЗ выпустил в 2002 г.
После банкротства головного предприятия «Сокол» продолжил выпуск комплектующих для обслуживания и ремонта самолетов «Як» в небольших объемах. Предприятие является правопреемником «исторического» САЗа, говорится на его сайте.
Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», сейчас «Сокол» принадлежит Татьяне Овчинниковой. На заводе хранится вся конструкторская документация на Як-42, говорил в июле 2015 г. его гендиректор и совладелец (на тот момент) Александр Овчинников. «Ведомости» направили вопросы предприятию и в Росавиацию.
Сертификат одобрения производственной организации позволяет предприятию выпускать номенклатуру, которая используется для поддержания летной годности оставшихся в эксплуатации самолетов Як-42, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Аналогичные производства компонентов действуют в стране и для других самолетов, которые эксплуатируются на данный момент, в том числе для Ан-24 и Ан-26, поясняет он.
Но сам регион рассчитывает на более серьезное возрождение авиапромышленности. Саратовская область рассматривает возможность организации производства воздушных судов для малой авиации, сказал «Ведомостям» представитель министерства промышленности и энергетики региона. По его словам, на данный момент прорабатывается бизнес-план и ведется поиск оптимальной модели для организации производства. Для реализации проекта в 2025 г. в регионе создано новое юридическое лицо, уточнили в министерстве.
В августе 2024 г. идею воссоздания авиазавода в Саратове высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во время визита в регион он уточнил, что территорию площадью 222 га, не застроенную домами и магазинами, осмотрели представители «Ростеха». Переговоры о возможности воссоздания авиационной промышленности в области велись и с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), говорит источник на одном из предприятий отрасли. «Ведомости» направили вопросы в «Ростех» и УЗГА.
В среднесрочной перспективе емкость российского рынка легкомоторных самолетов будет невелика, сказываются низкий – относительно цены авиатехники – уровень доходов населения, чрезвычайно высокая стоимость заемных средств и дороговизна эксплуатации, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Кроме того, чтобы начать выпуск таких самолетов, нужно, чтобы тот или иной разработчик сертифицировал свою продукцию и передал ее производство в Саратовскую область, подчеркивает эксперт.