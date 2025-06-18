Проекты по строительству и реконструкции автодорог и искусственных сооружений сметной стоимостью 3,2 трлн руб., входящие в план дорожной деятельности России до 2030 г., на текущий момент лишь наполовину обеспечены финансированием из федерального бюджета. Об этом говорится в отраслевом обзоре, который подготовил «ВТБ инфраструктурный холдинг». Документ есть у «Ведомостей».