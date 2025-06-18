Крупные дорожные стройки пока не обеспечены бюджетными средствамиНа 378 проектов надо 3,2 трлн рублей, а в плане правительства заложено только 1,6 трлн рублей госсредств
Проекты по строительству и реконструкции автодорог и искусственных сооружений сметной стоимостью 3,2 трлн руб., входящие в план дорожной деятельности России до 2030 г., на текущий момент лишь наполовину обеспечены финансированием из федерального бюджета. Об этом говорится в отраслевом обзоре, который подготовил «ВТБ инфраструктурный холдинг». Документ есть у «Ведомостей».
План дорожной деятельности России был утвержден правительством 31 марта 2025 г. (распоряжение № 768-р). Он рассчитан на шесть лет до 2030 г. и предполагает строительство и реконструкцию свыше 1900 км федеральных и 1700 км региональных автотрасс, в том числе около 900 км дорог на сельских территориях.
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