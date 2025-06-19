ОСК вложит в модернизацию Северной верфи 300 млрд рублей

ОСК вложит в модернизацию Северной верфи 300 млрд рублейЭто крупнейшая инвестиция судостроительного госхолдинга в свой актив за всю историю
Государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК; в 2023 г. передана в доверительное управление ВТБ) в 2025–2030 гг. вложит не менее 300 млрд руб. в модернизацию судостроительного завода «Северная верфь» в Петербурге. Соответствующее соглашение 19 июня на ПМЭФ-2025 подписали председатель совета директоров ОСК, предправления ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Инвестиции в судостроительный актив резко увеличены. Основные параметры модернизации верфи были сформированы ОСК в конце прошлого года («Ведомости» писали об этом 4 декабря 2024 г.). Тогда предполагалось, что процесс будет проходить в три этапа, а общие вложения составят около 100 млрд руб.
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