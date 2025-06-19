ОСК вложит в модернизацию Северной верфи 300 млрд рублей

Инвестиции в судостроительный актив резко увеличены. Основные параметры модернизации верфи были сформированы ОСК в конце прошлого года («Ведомости» писали об этом 4 декабря 2024 г.). Тогда предполагалось, что процесс будет проходить в три этапа, а общие вложения составят около 100 млрд руб.