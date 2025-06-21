На ПМЭФ-2025 подписано 1060 соглашений на 6,3 трлн рублей

ПМЭФ проводится с 1997 г. С 2006 г. форум проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом. C 2007 г. в рамках форума заключили соглашения на общую сумму более 41 трлн руб. (без учета сделок, сумма которых является коммерческой тайной).