На ПМЭФ-2025 подписано 1060 соглашений на 6,3 трлн рублей

На ПМЭФ-2025 подписано 1060 соглашений на 6,3 трлн рублейСвои делегации на форум направили более 140 государств
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано 1060 соглашений на 6,3 трлн руб. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.
«Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной», – уточнил Кобяков.
По его словам, на форуме было проведено 24 бизнес-диалога с ключевыми странами, в частности между Россией и США. На ПМЭФ направили свои делегации более 140 дружественных и недружественных стран.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 19 июня заявил, что фонд подписал на площадке ПМЭФ-2025 11 соглашений. Среди них он назвал документ о строительстве автодорожного моста через Лену в Якутии.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что объем подписаний инвестиционных соглашений региона на ПМЭФе составил 470 млрд руб. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь говорил, что на полях форума представители региона заключили 20 инвестиционных соглашений общей стоимостью 210 млрд руб.
ПМЭФ проводится с 1997 г. С 2006 г. форум проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом. C 2007 г. в рамках форума заключили соглашения на общую сумму более 41 трлн руб. (без учета сделок, сумма которых является коммерческой тайной).
В 2025 г. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В форуме принимают участие около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. Его главной темой обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».