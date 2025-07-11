Выплавка стали в России за полугодие снизилась на 5%

Российские предприятия черной металлургии сократили выпуск стали в первом полугодии 2025 г. на 5% почти до 35 млн т. Такие данные приводятся в сообщении информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет». Наибольшее падение в январе – июне показал трубный сегмент, производство снизилось на 13% до 5,5 млн т. Выпуск проката сократился на 6% до 30,4 млн т. Объем выплавленного за полугодие чугуна был на уровне 26 млн т (-0,2% год к году).