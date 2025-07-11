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Выплавка стали в России за полугодие снизилась на 5%

На металлургов давят снижение экспорта и высокая ключевая ставка
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские предприятия черной металлургии сократили выпуск стали в первом полугодии 2025 г. на 5% почти до 35 млн т. Такие данные приводятся в сообщении информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет». Наибольшее падение в январе – июне показал трубный сегмент, производство снизилось на 13% до 5,5 млн т. Выпуск проката сократился на 6% до 30,4 млн т. Объем выплавленного за полугодие чугуна был на уровне 26 млн т (-0,2% год к году).

Результаты в сырьевом секторе оказались неоднозначными. Добыча коксующегося (металлургического) угля за шесть месяцев уменьшилась на 4% и составила 11,6 млн т. Производство железной руды, наоборот, выросло на 2%, достигнув 54,4 млн т.

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