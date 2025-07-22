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Главная / Бизнес /

Владелец «Пятерочек» начинает продавать готовую замороженную еду

Такие блюда пока пользуются низким спросом из-за опасений по поводу низкого качества
Валерия Кузьменко
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский ритейлер X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») запускает продажи готовой порционной еды, сообщила в интервью «Ведомостям» президент этой компании Екатерина Лобачева. По ее словам, речь идет о блюдах, замороженных шоковым методом. Он позволяет уничтожить все микробы, но при этом сохранить вкус и питательную ценность, уточняет она. Среди других преимуществ – удобство использования и длительный срок годности. Пока ритейлер тестирует производство таких блюд на двух собственных фабриках, но в дальнейшем планирует привлечь партнерские мощности, утверждает Лобачева. Сейчас в интернет-магазинах сетей X5 Group уже можно купить некоторые позиции готовой замороженной еды – супов и вторых блюд, убедились «Ведомости».

Некоторые другие российские ритейлеры уже продают такую еду. Такие позиции есть, например, у «Вкусвилла», говорит представитель этой сети. При этом, по его словам, компания рассматривает возможность увеличения ассортимента. Также замороженные супы, вторые блюда, сэндвичи и десерты представлены в Metro. В этой компании уточняют, что она поставляет свою продукцию для ресторанного бизнеса. В сети, по словам ее представителя, фиксируют активный спрос на замороженную порционную еду со стороны кофеен и небольших ресторанов. Больше всего в данном формате востребованы десерты, уточняет он.

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