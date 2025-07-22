Владелец «Пятерочек» начинает продавать готовую замороженную еду

Некоторые другие российские ритейлеры уже продают такую еду. Такие позиции есть, например, у «Вкусвилла», говорит представитель этой сети. При этом, по его словам, компания рассматривает возможность увеличения ассортимента. Также замороженные супы, вторые блюда, сэндвичи и десерты представлены в Metro. В этой компании уточняют, что она поставляет свою продукцию для ресторанного бизнеса. В сети, по словам ее представителя, фиксируют активный спрос на замороженную порционную еду со стороны кофеен и небольших ресторанов. Больше всего в данном формате востребованы десерты, уточняет он.