«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета

«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счетаГоскомпанию также упрекнули в высоких тратах на пиар и спонсорство на фоне резкого роста долгов
Государственный почтовый оператор АО «Почта России» мог размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода. Помимо того вместо концентрации ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта» потратила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям, а также свыше 600 млн руб. на пиар-поддержку АО в медиа и соцсетях. Такие выводы сделала Счетная палата (СП) в результате аудита эффективности работы АО «Почта России» в 2020–2024 гг. и истекшем периоде 2025 г.
Итоги аудита рассматривались 29 мая на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по защите конкуренции и по контролю. Ряд ранее не публиковавшихся тезисов из отчета аудиторов, а также рекомендации по исправлению экономического положения «Почты России» приводятся в письме, направленном 18 июля председателем комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом («Справедливая Россия») председателю комитета по контролю Олегу Морозову («Единая Россия»), а также в Минцифры, Минтруд, Минфин, «Пoчту России». С письмом Гартунга ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил собеседник в одном из комитетов.
Почему пенсии опаздывали
Социальный фонд России (СФР) в ходе проверки выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1–20 дней в 2020–2024 гг., говорится в письме. В нем также указано, что несоблюдение сроков СП связывает с «возможностью извлечения АО «Почта России» дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах». С учетом нарушения сроков выплат палата рекомендовала правительству ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий.
Согласно информации, предоставленной АО «Почта России», процент доставки пенсий составляет порядка 98,6%, что «достигается за счет контроля показателя доставки, а также неоднократных попыток вручения пенсий», говорится в письме Гартунга. Глава комитета по защите конкуренции также указывает, что, по данным АО, указанные в отчете СП повышенные остатки денежных средств по состоянию на 31 декабря были обусловлены «необходимостью обеспечения выплат пенсий в период с 3 по 9 января в условиях длительных новогодних праздников и приостановки работы в указанные даты территориальных отделений СФР, кредитных организаций, а также структур Центрального банка».
Сам же комитет по защите конкуренции находит заслуживающими внимания аргументы «Почты» по всесторонней проработке механизма денежной компенсации за несвоевременную выплату пенсий и социальных выплат, в том числе с учетом человеческого фактора, связанного с отсутствием получателя по адресу доставки, особенностей организации выплат в условиях чрезвычайных ситуаций, региональной специфики, обусловленной природными факторами, и иных возможных рисков, указано в письме. Также комитет настаивает на том, что «Почта» не должна иметь монопольного права на доставку пенсий и соцпособий.
Таким образом, комитет Госдумы рекомендовал «Почте» проработать предложения по сокращению числа случаев несвоевременной выплаты пенсий и соцвыплат без введения механизма компенсации. В случае же введения такого механизма получатели пенсий и соцвыплат могут начать им злоупотреблять, предупредил Гартунг.
В ответ на запрос «Ведомостей» представитель «Почты России» сообщил, что АО «всегда и бесперебойно доставляет выплаты около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателей социальных выплат, в том числе в режиме ЧС и в приграничных районах».
Минцифры находится в постоянном взаимодействии с «Почтой России» по всем вопросам, связанным с работой компании, отметил представитель ведомства. Предприятие доставляет пенсию более чем 8,7 млн граждан, а в отчете СП речь идет о 136 случаях нарушений сроков доставки, обратил внимание он. Отличие дат происходит из-за того, что клиента нет по адресу доставки и обязать получателя находиться по адресу «Почта» не может, это не входит в компетенцию оператора, подчеркнул собеседник.
«Ведомости» направили запросы в СП, СФР, комитеты Госдумы по защите конкуренции и контролю.
Что грозит за опоздание
Самой вероятной мерой ответственности за несвоевременную выплату пенсий и пособий является взыскание неустойки за незаконное использование чужих денежных средств, это доли процента в день от задержанной суммы и вряд ли является чувствительной мерой, замечает основатель юридической компании Future Legal Павел Катков. К тому же она применяется по иску пострадавшего лица, а пенсионеры массово обращаться в суд не будут.
С другой стороны, за невыплату пенсий и пособий может грозить уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ («Невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»), но для нее задержка должна быть более существенна по сроку, продолжает юрист.
«Теоретически нельзя исключать и применение ст. 285.1 УК РФ, предусматривающей нецелевое расходование бюджетных средств, но на практике такое не встречается, и вряд ли мы увидим это в данном случае, – говорит Катков. – В данном случае максимум, что ждет «Почту России», – это внутренние оргвыводы и меры трудового характера, например лишение премий и проч. Но наказание может применяться в отношении многих виновных лиц – от почтальонов до менеджмента компании».
Финансовые проблемы «Почты России»
Аудит СП уже выявлял системные проблемы в деятельности «Почты России», среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи, писали «Ведомости» в апреле 2025 г. Долг «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. вырос на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб., указали аудиторы. Отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 г. составило 69,6, «что в десятки раз превышает норму», констатировали аудиторы.
За системные сбои руководство «Почты» может понести несколько видов ответственности, предупреждает заместитель министра региональной безопасности Владимирской области Ахметжан Махмутов. Так, по ст. 34 ФЗ «О почтовой связи» за нарушения сроков доставки материально ответственны рядовые сотрудники, но менеджмент может быть наказан через внутренние расследования, т. е. выговором или увольнением. Теоретически возможна и уголовная ответственность по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и, наконец, давление со стороны Госдумы и СП может привести к кадровым перестановкам по решению правительства как основного акционера АО, указывает он.
Механизм компенсаций за несвоевременную доставку пенсий и пособий может лишь усугубить сложившуюся ситуацию, так как есть риск, что почтальоны или сотрудники «Почты», которых и так не хватает, будут лишаться премий или надбавок, категоричен заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. С ним согласен Махмутов. По его словам, эффективность механизма вызывает сомнения по причине нехватки почтальонов, низких зарплат и проблем с логистикой. «Без увеличения финансирования штата и инфраструктуры механизм лишь перераспределит средства, не устраняя существующих проблем», – предрекает эксперт.
Другие рекомендации «Почте»
«Почта России» уделяла слишком большое внимание пиару и непрофильной поддержке футбольных команд вместо вложения средств в модернизацию отделений почтовой связи, обратил внимание Гартунг, сославшись на итоги аудита СП. Так, СП выявила в 2019–2023 гг. «в условиях дефицита собственных средств и высокой долговой нагрузки АО «Почта России» вместо концентрации ресурсов на развитии собственной инфраструктуры 1,53 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям, пишет глава комитета по защите конкуренции. Кроме того, Гартунг обратил внимание на вывод аудиторов о том, что 601,1 млн руб. ушло на формирование положительного имиджа АО «Почта России» в СМИ и среди пользователей соцсетей. «Так, сразу после акционирования (завершено к октябрю 2019 г. – «Ведомости») АО «Почта России» предоставило 205 млн руб. спонсорской помощи Российскому футбольному союзу и Футбольной национальной лиге, – говорится в письме. – В 2020–2023 гг. АО «Почта России» предоставило другим организациям 1,146 млрд руб. спонсорской помощи».
В закупках «Почты России» СП выявила 61 основание для осуществления неконкурентных процедур, что «создает предпосылки для приобретения товаров (работ, услуг) по завышенным ценам и коррупционные риски», продолжает Гартунг. Неэффективность аудиторы увидели в закупках у взаимозависимых лиц. В качестве примера в рекомендациях приводятся выводы аудиторов о том, что договоры, заключенные «Почтой России» с дочерним ООО «Почта сервис» на оказание услуг по техподдержке IT-инфраструктуры и бизнес-приложений, имели резерв по снижению стоимости услуг в 2022 г. на 10–15%, т. е. избыточные расходы исчислялись в 1,922 млрд руб.
По мнению Воронина, эти «рекомендации будут лишь рекомендациями». Множество факторов будут влиять на их выполнение, начиная от реалистичности и целесообразности их выполнения и заканчивая доступными денежными средствами и кадровыми ресурсами, рассуждает он. «Почта России» выполняет социальные функции, поэтому ей требуются значительные меры господдержки, подчеркивает Воронин. Вот почему сделать предприятие полностью коммерческим крайне сложно, более того, при движении к такой цели доступность ее услуг может заметно снизиться, предупреждает эксперт. Следует помнить, что «Почта России» сталкивается с серьезным дефицитом кадров, что усложняет повышение эффективности ее работы, говорит Воронин.
В завершение комитет Госдумы рекомендовал проработать вопрос о целесообразности введения механизма денежной компенсации за несвоевременную выплату пенсий и пособий Минцифры и Минтруду. Тому же Минцифры и Минфину рекомендовано проработать меры поддержки «Почты» (например, кредитную поддержку и субсидирование социально значимых функций), а Минфину – еще и провести анализ эффективности закупок АО.
Рекомендации комитета Госдумы по защите конкуренции не имеют обязательной юридической силы – это инициатива, направленная правительству и профильным министерствам для разработки конкретных механизмов, обращает внимание Махмутов. Вероятность их исполнения зависит от реакции правительства, финансового состояния «Почты» и давления со стороны надзорных органов, перечислил он. Вполне возможно частичное выполнение рекомендаций, например пилотный проект компенсаций, но системные изменения потребуют госсубсидий или структурных реформ, резюмировал он.