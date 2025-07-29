Россия в первом полугодии резко увеличила экспорт титана в Китай

Россия в первом полугодии резко увеличила экспорт титана в КитайПоставки переориентируются на фоне роста спроса на металл в китайской промышленности
Экспорт российского титана в Китай в январе – июне 2025 г. вырос в 3,4 раза относительно уровня первого полугодия прошлого года и достиг 4641 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. В денежном выражении экспорт составил $48,4 млн, что на 1% ниже уровня прошлого года.
Большая часть поставок – 4421 т, или 95%, – пришлась на готовые изделия, следует из китайской статистики. В исследовании Чжэцзянского университета торговли и промышленности (ZJSU) говорится, что Китай в первую очередь нуждается в титановых полосах, прутках, профилях, проволоке, пластинах, ленте и фольге. В прошлом году потребление этих изделий в КНР выросло на 8% до 64 561 т, а в 2025 г. составит 70 175 т, отмечается в материалах ZJSU.
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