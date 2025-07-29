Россия в первом полугодии резко увеличила экспорт титана в Китай

Большая часть поставок – 4421 т, или 95%, – пришлась на готовые изделия, следует из китайской статистики. В исследовании Чжэцзянского университета торговли и промышленности (ZJSU) говорится, что Китай в первую очередь нуждается в титановых полосах, прутках, профилях, проволоке, пластинах, ленте и фольге. В прошлом году потребление этих изделий в КНР выросло на 8% до 64 561 т, а в 2025 г. составит 70 175 т, отмечается в материалах ZJSU.