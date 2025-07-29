Ритейлеры ускорили закрытие магазинов в Москве

Так, в январе – июне компания Rmixed закрыла один магазин Maag (экс-Zara) и два Vilet (ранее – Stradivarius), говорят в IBC Real Estate. В этих сетях в итоге осталось 64 и 50 точек соответственно. Ритейлер Рhilipp Plein закрыл один из четырех бутиков Plein Sport. Там на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель брендов Maag, Vilet (а также Ecru и Dub) Екатерина Нечкина не стала комментировать «отдельные изменения в структуре сети магазинов». Но, по ее словам, в первом полугодии 2025 г. динамика продаж всех четырех брендов превышала ожидания и среднерыночные показатели. Другие детали она не сообщила.