Производители продуктов выскажутся о фиксации цен в контрактах с сетями

Производители продуктов выскажутся о фиксации цен в контрактах с сетямиМинсельхоз запросил их позицию о новых поправках в закон о торговле
Минсельхоз разослал отраслевым объединениям проект поправок в закон о торговле о фиксации цен в контрактах между торговыми сетями и поставщиками. В своем письме («Ведомости» ознакомились с его копией) ведомство просит Союзмолоко, Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз), Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз высказать свою позицию по этому документу. В Союзмолоке его получение подтвердили. Но позиция ассоциации пока формируется, уточнил ее представитель. В Плодоовощном союзе от комментариев отказались. В остальных двух объединениях, как и в Минсельхозе, на запросы «Ведомостей» не ответили.
В письме отраслевым объединениям речь идет о двух комплексах поправок в закон о торговле, разработанных Минпромторгом и Минсельхозом. Будут они действовать одновременно или будет принят только один из них, из документа не понятно. Первый комплекс поправок закрепляет в законодательстве понятие «фиксированный диапазон отпускных цен». Поставщик будет обязан в его пределах отгружать торговым сетям определенные продукты. Их перечень утвердит специальная ценовая комиссия, а затем правительство. Ценовая комиссия также должна определить сам диапазон (максимальную и минимальную стоимость). При этом он не должен вести к снижению рентабельности производства продуктов и давать возможность компаниям в перспективе инвестировать в модернизацию и расширение мощностей, прописано в документе.