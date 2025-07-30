Производители продуктов выскажутся о фиксации цен в контрактах с сетями

В письме отраслевым объединениям речь идет о двух комплексах поправок в закон о торговле, разработанных Минпромторгом и Минсельхозом. Будут они действовать одновременно или будет принят только один из них, из документа не понятно. Первый комплекс поправок закрепляет в законодательстве понятие «фиксированный диапазон отпускных цен». Поставщик будет обязан в его пределах отгружать торговым сетям определенные продукты. Их перечень утвердит специальная ценовая комиссия, а затем правительство. Ценовая комиссия также должна определить сам диапазон (максимальную и минимальную стоимость). При этом он не должен вести к снижению рентабельности производства продуктов и давать возможность компаниям в перспективе инвестировать в модернизацию и расширение мощностей, прописано в документе.