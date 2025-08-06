Серию судов снабжения для Арктики планируют построить в России

Минвостокразвития выступает единым координатором северного завоза, т. е. определяет ежегодную потребность в грузах, а также их номенклатуру и объем. В марте 2025 г. правительство утвердило единым морским оператором северного завоза сроком на 15 лет «Росатом Арктика». Оператор приступит к работе с 1 января 2026 г. в рамках пилотного проекта с Чукотским автономным округом. Он же будет определять потребность в новом флоте для этих целей, следует из досье о реализации завоза в навигацию 2024 г. На период разработки и строительства нового флота обеспечение поставок по северному завозу будет осуществляться за счет фрахтования судов «Росатомом» и привлечения сторонних компаний, следует из документа.