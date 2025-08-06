Серию судов снабжения для Арктики планируют построить в России

Серию судов снабжения для Арктики планируют построить в РоссииЭто поддержит корабелов и развитие Севморпути, говорят эксперты
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является основным претендентом на получение контракта по строительству серии судов снабжения ледового класса для осуществления северного завоза по Севморпути (СМП). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к ОСК, второй – знакомый с ходом формирования этого контракта.
По словам первого собеседника, речь идет о 10 судах, строительство которых, вероятнее всего, будет осуществляться на одной из верфей Санкт-Петербурга. В числе претендентов, имеющих соответствующие компетенции, он назвал Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи» и Выборгский судостроительный завод. Ориентировочная стоимость одного судна собеседнику не известна.
Минпромторг 29 июля объявил конкурс на разработку технического проекта судна снабжения для обеспечения северного завоза по СМП. В конкурсной документации, с которой ознакомились «Ведомости», указано, что судно должно соответствовать классу Arc7 (самостоятельное передвижение во льдах толщиной 1,4–1,7 м), иметь возможность перевозки контейнеров и опасных грузов. Одно или несколько проектных бюро ОСК «с большой долей вероятности» примут участие в конкурсе на разработку техпроекта, объявленного Минпромторгом, говорит источник, близкий к компании.
Предполагается, что дедвейт судна составит 18 000–20 000 т, грузовместимость трюмов – 18 000–19 000 куб. м. Наибольшая длина не должна превышать 170 м, ширина – 23 м, а скорость – не менее 14 узлов (почти 26 км/ч). Проектировщику также предстоит предусмотреть установку на борту кранов грузоподъемностью до 80 т. Цена контракта составляет почти 200 млн руб., итоги электронного аукциона подведут 25 августа. Выполнить работы проектант должен будет в два этапа с завершением в ноябре 2026 г. Внедрение разработанных технологий, т. е. переход к производству судов, ожидается в период 2027–2029 гг.
Россия испытывает дефицит современных судов-снабженцев, предназначенных для перевозки различных грузов по СМП, подчеркивается в конкурсной документации. В связи с этим особый интерес представляет создание судна высокого ледового класса, способного за один рейс перевозить большое количество разнообразных грузов и обеспечить их выгрузку, отмечается там.
Северный завоз представляет собой снабжение российских территорий Крайнего Севера жизненно важными товарами. Он осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по СМП. В 2024 г. объем перевозок по СМП, включая северный завоз, составил 37,9 млн т (+4% г/г), план на 2025 г. – порядка 40 млн т.
В 2025 г. объем северного завоза составит 3,4 млн т, включая 2 млн т угля, 1,1 млн т нефтепродуктов и 300 000 т продовольствия, медикаментов и стройматериалов, говорил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 2 июля. По оценке министра, более 90% от совокупного объема доставки в рамках северного завоза обеспечивает водный транспорт – в общей сложности 444 судна. Тогда он говорил, что Минвостокразвития вместе с Минпромторгом и «Росатомом» проанализировал структуру флота, используемого для северного завоза, и вместе с судовладельцами готовит программу его обновления.
Минвостокразвития выступает единым координатором северного завоза, т. е. определяет ежегодную потребность в грузах, а также их номенклатуру и объем. В марте 2025 г. правительство утвердило единым морским оператором северного завоза сроком на 15 лет «Росатом Арктика». Оператор приступит к работе с 1 января 2026 г. в рамках пилотного проекта с Чукотским автономным округом. Он же будет определять потребность в новом флоте для этих целей, следует из досье о реализации завоза в навигацию 2024 г. На период разработки и строительства нового флота обеспечение поставок по северному завозу будет осуществляться за счет фрахтования судов «Росатомом» и привлечения сторонних компаний, следует из документа.
Стоимость головного судна снабжения для северного завоза может составить от 26 млрд до 30 млрд руб., а при выходе в серию – 22–23 млрд руб., полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Размер серии из 10 судов выглядит завышенным, но строительство пяти единиц в горизонте до 2035 г. целесообразно с учетом фактических планов грузовладельцев по перевозкам через СМП, полагает эксперт.
Инициативу Минпромторга по проектированию судна арктического класса следует рассматривать как очередной шаг в развитии СМП, несмотря на сохраняющиеся внутренние и внешние экономические сложности, говорит руководитель образовательной программы «Экономика» РАНХиГС в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко.
Традиционно в судостроении дорого стоят проектирование и строительство головного судна, что ранее стало одной из проблем для ОСК при исполнении гражданских заказов, напоминает эксперт. Поэтому строительство серии позволит значительно сократить среднюю цену одного судна и такой потенциальный заказ будет выглядеть более предпочтительным для всех сторон, отмечает он.
Минпромторг переадресовал вопросы «Ведомостей» в «Росатом». «Ведомости» направили запрос в ОСК и Минвостокразвития.