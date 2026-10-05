Для контроллеров могут ввести проверки на скрытые функции«Дочка» «Росатома» предложила ограничить доступ на рынок устройств с закладками
Для промышленных контроллеров могут установить требования по обязательным проверкам на возможные лазейки в безопасности. НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС, входит в «Росатом») и подведомственное Минпромторгу научно-производственное предприятие «Гамма» (ФГУП «НПП «Гамма») проводят эксперимент по выявлению недекларированных возможностей в промышленных программируемых логических контроллерах (ПЛК), т. е. скрытых функций в устройстве, которые не указаны в документации. НПО КИС предлагает внести изменения в оценку доверенности устройств. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Виталий Мисурагин на форуме «Микроэлектроника-2026».
ПЛК относятся к программно-аппаратным комплексам (ПАК). Требования по переводу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на доверенные ПАКи определены постановлением правительства РФ № 1912. Согласно его положениям, начиная с 1 января 2030 г. на всех объектах КИИ в РФ допускается применение только доверенных ПАКов. К объектам КИИ относятся предприятия из сферы здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской и финансовой сферы, топливно-энергетического комплекса, атомной энергетики, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.