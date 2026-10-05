Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства могут сократить на 13%Минсельхоз обещает добавлять финансирование с учетом ситуации
На финансирование государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2027 г. заложено 261,7 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. Это на 13,4% (на 40,5 млрд руб.) меньше уровня, заложенного в бюджете 2026 г. – 302,2 млрд руб.
Предусмотренные проектом бюджета параметры могут уточняться с учетом экономической ситуации и востребованности конкретных мер поддержки, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза. В 2027–2029 гг. на господдержку АПК, помимо средств, зарезервированных в федеральном бюджете, планируется направлять дополнительное финансирование с учетом ситуации в отрасли. Это позволит оперативно реагировать на возникающие у сельхозпроизводителей потребности и направлять средства туда, где они наиболее востребованы.