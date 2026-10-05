Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства могут сократить на 13%

Предусмотренные проектом бюджета параметры могут уточняться с учетом экономической ситуации и востребованности конкретных мер поддержки, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза. В 2027–2029 гг. на господдержку АПК, помимо средств, зарезервированных в федеральном бюджете, планируется направлять дополнительное финансирование с учетом ситуации в отрасли. Это позволит оперативно реагировать на возникающие у сельхозпроизводителей потребности и направлять средства туда, где они наиболее востребованы.