У пострадавших от атак на склады продавцов возникли сложности с займами

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась в Банк России с просьбой разъяснить условия реструктуризации и предоставления льготных кредитов продавцам, товары которых пострадали в результате атак беспилотников на склады маркетплейсов. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма организации от 7 октября. В АУРЭК его отправку подтвердили. Представитель ЦБ сообщил, что данное обращение будет рассмотрено в установленном порядке, не уточняя детали.