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Главная / Бизнес /

У пострадавших от атак на склады продавцов возникли сложности с займами

Банки отказывают им в финансировании из-за ухудшения кредитной истории
Лиана Липанова
Наталья Заруцкая
Ведомости
Ведомости

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась в Банк России с просьбой разъяснить условия реструктуризации и предоставления льготных кредитов продавцам, товары которых пострадали в результате атак беспилотников на склады маркетплейсов. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма организации от 7 октября. В АУРЭК его отправку подтвердили. Представитель ЦБ сообщил, что данное обращение будет рассмотрено в установленном порядке, не уточняя детали.

Некоторые банки предупредили предпринимателей о возможном негативном влиянии процесса реструктуризации долгов на дальнейшее кредитование, говорится в письме. Они отказываются выделить им новые займы или долго рассматривают заявки. О каких именно финансовых организациях идет речь, в обращении не уточняется. Представители крупнейших банков, включая ВТБ и Альфа-банк, на запросы «Ведомостей» не ответили.

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