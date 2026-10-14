У пострадавших от атак на склады продавцов возникли сложности с займами

У пострадавших от атак на склады продавцов возникли сложности с займамиБанки отказывают им в финансировании из-за ухудшения кредитной истории
Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась в Банк России с просьбой разъяснить условия реструктуризации и предоставления льготных кредитов продавцам, товары которых пострадали в результате атак беспилотников на склады маркетплейсов. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма организации от 7 октября. В АУРЭК его отправку подтвердили. Представитель ЦБ сообщил, что данное обращение будет рассмотрено в установленном порядке, не уточняя детали.
Некоторые банки предупредили предпринимателей о возможном негативном влиянии процесса реструктуризации долгов на дальнейшее кредитование, говорится в письме. Они отказываются выделить им новые займы или долго рассматривают заявки. О каких именно финансовых организациях идет речь, в обращении не уточняется. Представители крупнейших банков, включая ВТБ и Альфа-банк, на запросы «Ведомостей» не ответили.