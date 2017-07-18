«Произошел большой приток молодежи»
- Алексей Никольский
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Михаил Погосян как в прошлом руководитель «Сухого» и президент ОАК отвечал за самые важные программы авиапромышленности. Это и создание первого полностью постсоветского авиалайнера Sukhoi Superjet, и программа истребителя пятого поколения Т-50, и многие другие. В прошлом году Погосян был избран ректором МАИ – головного вуза страны по подготовке авиационных инженеров, который сам когда-то и окончил. Погосян считает, что МАИ должен стать научным центром, создающим технологии будущего. Он считает, что отечественная авиапромышленность уже не доедает остатки огромного советского научно-технического и кадрового задела, но уже опирается на современные материалы, технологии проектирования самолетов и молодые кадры, способные работать в этой среде. Необычные компоновки самолетов, сверхзвуковая скорость пассажирских машин – все это, по его мнению, будет через 30 лет – и МАИ над этим уже работает.
– Можно ли утверждать, что российская авиационная промышленность по-прежнему существует на советском научно-техническом заделе, или уже создано что-то принципиально новое? Если да, то что?
– Трансформация аэрокосмической отрасли произошла. И сегодня наряду с теми технологиями, которые были созданы в советские годы, мы используем самые современные технологии при создании аэрокосмической техники и создаем самые современные продукты, которые базируются на новых заделах. Большая часть самолетов в современной России спроектирована в 3D-технологиях. Первый сертифицированный по международным нормам пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet имеет самую современную систему управления и отвечает самым современным стандартам безопасности. Созданы совершенно новые центры компетенций, в том числе по композитному крылу для МС-21, завершает испытания боевой самолет пятого поколения Т-50, и это только часть проектов, созданных на основе новых заделов.
– Такой же вопрос и про кадры – до сих пор ли тянут лямку авиационной науки и промышленности опытные советские ветераны и без них никуда или и российский кадровый задел уже создан?
– Опытные специалисты продолжают продуктивно трудиться, но на сегодняшний день новые программы и проекты создали хорошие условия для привлечения в отрасль молодежи. За последние 10 лет произошел большой приток молодежи, и мы видим, что растет интерес к инженерному образованию. Сейчас средний возраст сотрудников отрасли – около 43 лет, за последние годы доля работников в возрасте до 39 лет заметно выросла.
Баланс между представителями старшего и молодого поколения сложился, безусловно, он будет меняться, и сегодня скорее речь может идти о дефиците кадров среднего возраста.
– В каком направлении развивается МАИ?
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