«Мы поверили в собственные силы»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказывает, как Россия смогла организовать лучший чемпионат мира в истории и какие последствия этот успех будет иметь для страны

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Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Евгений Разумный / Ведомости

Чемпионата мира по футболу в России ждали с опаской и недоверием: сможет ли Россия провести самое популярное спортивное соревнование на планете организованно, радушно и безопасно, будут ли болельщики на стадионах и не будет ли столкновений между ними и полицией? Страхи оказались напрасными. На пресс-конференции по итогам ЧМ-2018 президент FIFA Джанни Инфантино назвал чемпионат в России «лучшим в истории», загрузка стадионов составила 98% и по среднему количеству зрителей Россия вошла в десятку самых посещаемых чемпионатов мира в истории.

– Вы стали генеральным директором оргкомитета «Россия-2018» в 2011 г. Насколько ваши ожидания и мечты в 2011 г. – о том, как Россия проведет чемпионат мира в 2018 г., – оказались близки к тому, как он в реальности прошел?

– Совпали, хотя реальность даже немножко превзошла ожидания. Когда мы это замысливали, когда занимались нашей заявкой, когда пытались убедить тогда еще членов исполкома FIFA проголосовать за Россию, мы до конца не представляли масштаб этого события. Конечно, к тому времени мы уже посетили ЧМ в ЮАР, но когда на это смотришь со стороны, представляется несколько по-другому, чем когда ты сам проживаешь этап подготовки. Мы тогда не представляли стоящих за этим усилий – видели лишь верхнюю часть айсберга. А это гигантское усилие, гигантское количество вовлеченных людей и ресурсов. В целом очень приятно, что если говорить про заявку, то нам – стране – удалось выполнить абсолютно все обещания, которые там были даны.

– Были ли какие-то обязательства, выполнить которые было особенно сложно? Безвизовый въезд?

– Нет, не было особых сложностей. У нас футбольное единение в руководстве страны – будь то в законодательной власти или исполнительной – было достаточно крепкое. На что нам точно нельзя пожаловаться, так это на поддержку государства: у руководства страны была очень твердая воля все сделать наилучшим образом. Конечно, были какие-то моменты, которые вызывали обсуждения, споры, дискуссии, – это нормально. Но в целом магистральная воля организовать самый лучший ЧМ в истории была, и нам не приходилось никого убеждать в том, что это важно, что это событие планетарного масштаба, что не надо недооценивать его и т. д.

Очень часто Виталий Леонтьевич Мутко (в 2011–2017 гг. председатель оргкомитета «Россия-2018». – «Ведомости»), начиная совещание с регионами, говорил фразу: «Вот представьте себе: к вам приезжает 15 000 бразильцев или 15 000 чилийцев (тогда мы еще не знали, естественно, кто отберется)». Тогда это казалось какой-то абстракцией – ну какие 15 000 бразильцев в Саранске?

– А оказалось больше.

– А оказалось 20 000 перуанцев в Саранске. В общем, мы оценить этого полностью тогда, в 2011 г., не могли.

Мы брали предельные величины, как нам тогда казалось. Давайте представим, ну сколько может приехать? Ну миллион, давайте по максимуму возьмем. А миллион и приехал в итоге. И мы спокойно это провернули. Аэропорты справились. Города справились. Поэтому короткий ответ: да, все получилось, как было задумано, хотя подлинный масштаб мы тогда еще не представляли.

– Президент FIFA Джанни Инфантино на своей итоговой пресс-конференции в пятницу заявил, что ЧМ в России – лучший в истории. Благодаря чему и кому этот успех стал возможен?

– Это успех нас как команды, всех абсолютно. Оргкомитет – это всего лишь 1500 человек, он не может организовать и провести чемпионат во всех городах. В организации были задействованы волонтеры ЧМ –17 000 человек, городские волонтеры – 18 000 человек, представители ЧОПов – 20 000 человек, федеральные власти, региональные власти, персонал гостиниц, все наши подрядчики. У нас в системе аккредитации зарегистрировано почти 300 000 аккредитаций – все эти люди так или иначе сопричастны к организации ЧМ. Конечно, это наши болельщики – люди, которые переживали за нашу сборную. Это тоже их успех.

И, естественно, наша сборная, которая, мне кажется, очень хорошо выступила. Не только уровень игры, а уровень мотивированности меня поразил. Все прямо до спазмов боролись, и отказать в характере нашим ребятам нельзя. Мы показали себя одной из лучших команд в обороне, забили очень большое количество мячей, вошли в пятерку по забитым голам на чемпионате. Могу отметить и мотивированность, и желание опровергнуть неверие болельщиков, которое царило у нас до начала чемпионата. Шутливые песни про сборную слагали. А теперь все, в общем, извинились перед ней.