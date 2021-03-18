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Группа «О’кей» оценена не вполне корректно

Гендиректор группы «О’кей» Армин Бургер – о том, как компания сочетает форматы дискаунтера и гипермаркета и откуда ждет больше выручки
Мария Котова Антон Филатов
Гендиректор группы «О’кей» Армин Бургер /Андрей Гордеев / Ведомости

Армин Бургер воспользовался своим опытом работы в одной из крупнейших международных сетей дискаунтеров – Aldi, когда группа «О’кей» решила, что ей нужны не только гипермаркеты. До сентября 2018 г. он пять лет руководил развитием дискаунтеров «Да!», а затем возглавил всю компанию. Сеть дискаунтеров растет быстро, но одновременно идет переформатирование гипермаркетов «О’кей», для которых выбрали новую концепцию: ставка на продукты «фреш» и «ультрафреш», сокращение непродовольственного ассортимента, уменьшение торговых площадей. Первый такой гипермаркет открылся в сентябре прошлого года в Ростокине. Интернет-магазин тоже развивается, в ближайшие годы Бургер ждет двузначного роста онлайн-продаж, но главную роль по-прежнему отводит классическому ритейлу.

14 декабря 2020 г. начались торги GDR группы «О’кей» на Московской бирже, на Лондонской бирже бумаги O’Key Group торгуются с 2009 г. В интервью «Ведомостям» Бургер объясняет, зачем компании присутствовать еще и на российской бирже, и рассказывает о планах развития обеих сетей группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных