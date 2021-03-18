Армин Бургер воспользовался своим опытом работы в одной из крупнейших международных сетей дискаунтеров – Aldi, когда группа «О’кей» решила, что ей нужны не только гипермаркеты. До сентября 2018 г. он пять лет руководил развитием дискаунтеров «Да!», а затем возглавил всю компанию. Сеть дискаунтеров растет быстро, но одновременно идет переформатирование гипермаркетов «О’кей», для которых выбрали новую концепцию: ставка на продукты «фреш» и «ультрафреш», сокращение непродовольственного ассортимента, уменьшение торговых площадей. Первый такой гипермаркет открылся в сентябре прошлого года в Ростокине. Интернет-магазин тоже развивается, в ближайшие годы Бургер ждет двузначного роста онлайн-продаж, но главную роль по-прежнему отводит классическому ритейлу.