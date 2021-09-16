Пандемия позволила неплохо заработать алкогольным компаниям: из-за ограничений у россиян появилась новая привычка запасаться алкоголем впрок. В результате продажи у многих компаний за прошлый год были рекордными, в том числе у Beluga Group. Рост продаж компании продолжился и в первом полугодии 2021 г., несмотря на высокую базу: чистая выручка в сравнении с январем – июнем прошлого года увеличилась на 20% (см. график), чистая прибыль – в 2,5 раза до 1,1 млрд. Несмотря на то что в России не разрешена доставка спиртных напитков «до порога», Beluga Group делает серьезную ставку на электронную коммерцию. Даже при необходимости забирать онлайн-заказ из магазина (по системе Click & Collect) это направление быстро развивается, говорит владелец Beluga Group Александр Мечетин. Главное – чтобы было много пунктов выдачи заказов. В том числе и поэтому он планирует увеличить более чем втрое – до 2500 магазинов – собственную розничную сеть «Винлаб».