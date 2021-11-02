«OR Group – классическая розница, из которой вырос финтех»Основной акционер OR Group Антон Титов о том, о том, как его бизнес движется в онлайн и зачем понадобилась микрокредитная компания
Чтобы выжить в кризис, фэшн-ритейлеру надо быстро становиться более универсальным и предлагать клиентам дополнительные сервисы, считает генеральный директор OR Group Антон Титов. В 2017 г. «Обувь России» привлекла 5,9 млрд руб. на Московской бирже, став первой российской публичной фэшн-ритейл-компанией. Но начиная с прошлого года компания постепенно отказалась от позиционирования только в обувном и одежном сегменте, а в июне этого года «Обувь России» была переименована в OR Group (от «онлайн-ритейл»). Торговая платформа Westfalika перешла в универсальный формат, правда, конкурировать с Wildberries и Ozon не собирается: зачем, если можно стать для них поставщиками услуг – предоставлять площади под пункты выдачи заказов и фондирование для выкупа посылок.
Микрокредитное подразделение OR Group – компания «Арифметика», начавшаяся как продажа обуви в рассрочку, выросла в третью по величине (объему выданных потребительских займов и чистой прибыли, согласно рейтингу «Эксперт РА») микрокредитную компанию в России и теперь готовится к выходу на биржу в Торонто. В первом полугодии выдача денежных займов принесла материнской компании более 1,3 млрд руб., или 30% выручки. В интервью «Ведомостям» Титов рассказывает, как и почему трансформируется основной бизнес и о планах развития «Арифметики», в том числе за пределами России.
– Общее во всех кризисах то, что они приводят к трансформации бизнеса и приходится быстро эволюционировать, хочешь ты того или нет. В 2008–2009 гг. мы запустили продажу обуви в рассрочку и тем поддержали падающий спрос. В 2014–2015 гг. провели диверсификацию ассортимента: стали продавать одежду, аксессуары, товары для дома. 2020 год толкнул нас в сторону онлайна: мы развиваем свой маркетплейс, интегрируемся в онлайн-логистику и развиваем проект последней мили – пункты выдачи заказов от партнеров (ПВЗ). В декабре 2019 г. мы объявили, что выполнили программу по открытию офлайн-магазинов, которые планировали открыть после IPO (удвоили сетку), и что компания будет развивать новую бизнес-модель: трансформировать розницу в онлайн, развивать магазины Westfalika как магазины универсальной торговли, расширять проект с ПВЗ. В 2020 г. мы также запустили онлайн-закупочную платформу «продаем.рф», уже законтрактовались более чем с 1000 поставщиков по разным товарным группам. Хорошо, что все эти инициативы мы начали реализовывать накануне локдауна, это нам дало возможность в I квартале 2020 г. протестировать технологии.
– Все по-разному. Уже нет паники из-за COVID-19, поэтому, даже если пандемия продлится еще год или два года, это уже не будет так драматически влиять на бизнес, как в 2020 г. Гораздо сильнее на фэшн-рынок, на потребительский рынок в целом влияют два тренда: снижение реальных доходов населения и снижение маржи. В рознице даже социальные выплаты ощущаются – растет спрос. Плюс быстрый рост онлайн-торговли через крупные маркетплейсы приводит к тому, что возрастает уровень конкуренции и [как следствие] демпинга. В 2020–2021 гг. глубина распродаж стала гораздо больше, и начинаться они стали намного раньше, в этом году со скидками все торгуют с начала октября. Это помогает продавать стоки, и у нас тоже сейчас практически весь ассортимент со скидкой продается. Но и ведет к снижению маржи в торговом бизнесе. Поэтому мы и развиваем активно дополнительные направления бизнеса и сервисную составляющую наших магазинов: чтобы компенсировать эти скидки дополнительными доходами.
– Мы в прошлом году к этому же вернулись. Каждое кризисное явление в первую очередь ведет к снижению потребления в штуках. И надо понимать, что в 2020 г. обувь почти не изнашивалась, поскольку все сидели дома на карантине и удаленке.
OR Group (ПАО «ОР групп»)
Розничная сеть
Основной бенефициар (данные компании на 30 июня 2021 г.): Антон Титов (50%).
Капитализация – 2,8 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2021 г.): выручка (в том числе от деятельности по выдаче денежных займов) – 4,35 млрд руб., чистая прибыль – 223,2 млн руб.
Количество магазинов сети (на 1 сентября 2021 г.) – 802.
OR Group (ранее «Обувь России») – торговая платформа, которая объединяет маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и сеть торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Основана в 2003 г., штаб-квартира расположена в Новосибирске, также есть офис в Москве. Занимается розничной и оптовой торговлей обувью и одеждой под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra, «Пешеход», S-TEP, All.Go и Snow Guard, франчайзингом и производством обуви на фабрике в Новосибирске. С 2010 г. развивает направление сопутствующих товаров под собственными брендами. С октября 2017 г. акции компании торгуются на Мосбирже. В структуру группы входит ООО «МКК «Арифметика», которое специализируется на выдаче денежных займов клиентам группы.
«Онлайн-магазины становятся универсальными»
– Технологии принципиально отличаются от того, как мы работали раньше. Мы сами разрабатывали коллекцию, производили все либо на своей фабрике, либо на фабриках в Китае. Был очень длинный цикл от разработки и до размещения товара на полках – теряется мобильность бизнеса, хотя у такого продукта высокая маржинальность. Теперь же мы применили технологию, по которой работают универсальные маркетплейсы, в онлайн- и офлайн-магазинах Westfalika – это очень большой и динамично меняющийся ассортимент, большой пул поставщиков, расширение товарных групп. И запустили в рознице сервис продаж с экрана, когда покупатель может в магазине заказать через наш сайт те товары, которых нет сейчас в рознице, с доставкой до этого магазина без предоплаты. Услуга оказалась очень востребованной, особенно у покупателей старшего возраста.