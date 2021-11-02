– Все по-разному. Уже нет паники из-за COVID-19, поэтому, даже если пандемия продлится еще год или два года, это уже не будет так драматически влиять на бизнес, как в 2020 г. Гораздо сильнее на фэшн-рынок, на потребительский рынок в целом влияют два тренда: снижение реальных доходов населения и снижение маржи. В рознице даже социальные выплаты ощущаются – растет спрос. Плюс быстрый рост онлайн-торговли через крупные маркетплейсы приводит к тому, что возрастает уровень конкуренции и [как следствие] демпинга. В 2020–2021 гг. глубина распродаж стала гораздо больше, и начинаться они стали намного раньше, в этом году со скидками все торгуют с начала октября. Это помогает продавать стоки, и у нас тоже сейчас практически весь ассортимент со скидкой продается. Но и ведет к снижению маржи в торговом бизнесе. Поэтому мы и развиваем активно дополнительные направления бизнеса и сервисную составляющую наших магазинов: чтобы компенсировать эти скидки дополнительными доходами.