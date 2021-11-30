«Программа бесплатной газификации изменит качество жизни россиян», – говорил в июле президент России Владимир Путин. Ее первый этап – догазификация домов в уже обеспеченных газом населенных пунктах – должен завершиться в ближайшие два года. За это время, по оценке «Газпром межрегионгаза», к газу подключат 3,2 млн домовладений. Максимального технически возможного уровня газификации в стране в 83% планируется достичь к 2030 г. Ранее в Минэнерго подсчитали, что на это потребуется порядка 1,7 трлн руб. На 2021–2025 гг. бюджет программы уже пришлось увеличить почти на 740 млрд руб. О том, что будет сделано за эти деньги, как изменится темп газификации и кому все же придется заплатить за доведение трубы до участка, «Ведомостям» рассказал Сергей Густов, гендиректор «Газпром межрегионгаза», дочерняя структура которого назначена единым оператором газификации в России.