«У нас нет проблем с финансированием программ газификации»Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов о том, куда в России осталось провести газ и в какие сроки
«Программа бесплатной газификации изменит качество жизни россиян», – говорил в июле президент России Владимир Путин. Ее первый этап – догазификация домов в уже обеспеченных газом населенных пунктах – должен завершиться в ближайшие два года. За это время, по оценке «Газпром межрегионгаза», к газу подключат 3,2 млн домовладений. Максимального технически возможного уровня газификации в стране в 83% планируется достичь к 2030 г. Ранее в Минэнерго подсчитали, что на это потребуется порядка 1,7 трлн руб. На 2021–2025 гг. бюджет программы уже пришлось увеличить почти на 740 млрд руб. О том, что будет сделано за эти деньги, как изменится темп газификации и кому все же придется заплатить за доведение трубы до участка, «Ведомостям» рассказал Сергей Густов, гендиректор «Газпром межрегионгаза», дочерняя структура которого назначена единым оператором газификации в России.
– Так ставить вопрос не совсем корректно. 526 млрд руб., о которых изначально шла речь, – это обязательства группы «Газпром» в рамках 67 программ газификации, разработанных и утвержденных совместно с администрациями субъектов на 2021–2025 гг. Они включают в себя строительство газопроводов-отводов от магистральной газотранспортной сети, газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов. Программы стартовали в текущем году. На 2021 г. объем инвестиций составит 128 млрд руб.
Вместе с тем в этом году была внедрена новая модель развития газоснабжения и газификации страны, предусматривающая единого оператора газификации, которым стала компания «Газпром газификация», и я являюсь ее директором. («Газпром газификация» учреждена в июле ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». – «Ведомости».)
В ведении единого оператора находится весь комплекс задач от газопроводов-отводов и ГРС до подведения газа к границам домовладений. Таким образом, обязательства по строительству внутрипоселковых сетей внутри населенных пунктов в объеме 259 млрд руб., которые раньше относились к зоне ответственности региональных властей, также перешли к «Газпрому».
Кроме того, появилась новая задача – догазификация домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. Мы совместно с Минэнерго и Российским энергетическим агентством провели инвентаризацию таких домовладений по всей стране и выяснили, что их в общей сложности 3,2 млн. Подключение, по нашим оценкам, стоит еще около 480 млрд руб. Причем из этих 3,2 млн домовладений хозяева уже более чем 400 000 подали заявки на подключение. Программу догазификации, согласно поручению президента, необходимо выполнить за два года.
– Развитие газоснабжения и газификации, включая догазификацию, – это комплексная задача. У программ газификации на 2021–2025 гг. и догазификации просто разные сроки исполнения. Это не означает, что все силы и средства будут сфокусированы на догазификации. Обе задачи будут выполняться одновременно.
– Программа развития газоснабжения и газификации регионов на 2021–2025 гг. – это собственные средства «Газпрома». А вот финансирование догазификации планируется за счет нескольких источников.
Один из них – специальная надбавка, которая установлена к [среднему] тарифу на транспортировку газа для ГРО. Ее доведение до уровня 35% (такая возможность предусмотрена законодательством, и это то, над чем мы сейчас работаем) позволит в тарифе ГРО найти средства на догазификацию (постановление об этом правительства России от 16 мая 2020 г. действует с 1 января 2021 г. – «Ведомости»).