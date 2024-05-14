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Алексей Шеметов: «Урановый рынок живет прогнозами на 20 лет вперед»

Первый заместитель гендиректора АРМЗ о ключевых проектах уранового гиганта, планах расширения бизнеса и санкциях
Александр Волобуев
Первый заместитель гендиректора АРМЗ Алексей Шеметов/ Алексей Орлов / Ведомости

Горнорудный дивизион «Росатома» – управляющая компания «Атомредметзолото» (АРМЗ) – правопреемник еще советского, крупнейшего в мире комплекса по добыче урана. Почти четверть века он обеспечивал страну этим стратегическим сырьем, считая это своей главной задачей. Но на горизонте 2020-х подходы к развитию дивизиона изменились, была разработана стратегия по диверсификации бизнеса. «Атомредметзолото» скоро переименуют в «Росатом недра». В интервью «Ведомостям» первый заместитель гендиректора АРМЗ Алексей Шеметов рассказал, что стоит за сменой вывески и что будет с ценами на уран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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