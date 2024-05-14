Алексей Шеметов: «Урановый рынок живет прогнозами на 20 лет вперед»

Горнорудный дивизион «Росатома» – управляющая компания «Атомредметзолото» (АРМЗ) – правопреемник еще советского, крупнейшего в мире комплекса по добыче урана. Почти четверть века он обеспечивал страну этим стратегическим сырьем, считая это своей главной задачей. Но на горизонте 2020-х подходы к развитию дивизиона изменились, была разработана стратегия по диверсификации бизнеса. «Атомредметзолото» скоро переименуют в «Росатом недра». В интервью «Ведомостям» первый заместитель гендиректора АРМЗ Алексей Шеметов рассказал, что стоит за сменой вывески и что будет с ценами на уран.