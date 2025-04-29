Илья Дмитриев: «Быть предпринимателем сегодня популярнее, чем быть водителем в найме»

Начиная с 2022 г. компании из реального сектора стали массово трансформироваться и называть себя IT-компаниями и цифровыми платформами. Это было продиктовано не столько геополитическими факторами, сколько экономическими: «оцифровка» традиционных бизнесов стала приносить больше выручки, чем бывшие основные источники дохода. Этот тренд не обошел стороной и логистику. О том, как этот путь проходит компания «Монополия», которая в 2023 г. приобрела конкурента Globaltruck, а теперь планирует привлечь инвестиции от фонда «Восток инвестиции» (бывший Baring Vostok) и провести IPO, рассказал основатель и председатель совета директоров группы компаний «Монополия» Илья Дмитриев.