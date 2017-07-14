Транспорт

Nordwind приобрела два Airbus A330

Широкофюзеляжный лайнер рассчитан на перевозку 279 пассажиров
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