Nordwind приобрела два Airbus A330
Широкофюзеляжный лайнер рассчитан на перевозку 279 пассажиров
14 июля Nordwind приняла два самолета Airbus A330 в новой ливрее
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Самолеты будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва – Иркутск и Москва – Хабаровск сразу после получения решения Росавиации о допуске нового типа к коммерческой эксплуатации, говорится в сообщении компании
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Турбина самолета в новом цвете
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Новая раскраска хвостовой части самолета
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До этого самолеты принадлежали компании Turkish Airlines
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Машинам не более шести лет, сообщили в Nordwind
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Лайнеры оборудованы салоном бизнес-класса на 24 места. Кресла – Weber Aircraft
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Ремень безопасности
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Самолеты рассчитаны на перевозку 279 пассажиров
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Пульт управления, встроенный в кресло
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Кабина пилотов
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Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 20 воздушных судов следующих типов: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321. Недавно Nordwind законтрактовала у нескольких иностранных лизинговых компаний 15 самолетов. К концу 2018 г. авиакомпания планирует увеличить флот в пять раз до 50 лайнеров и первой из чартерных авиакомпаний серьезно заняться регулярными перевозками
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