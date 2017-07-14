Nordwind приобрела два Airbus A330

Максим Стулов / Ведомости

Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 20 воздушных судов следующих типов: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321. Недавно Nordwind законтрактовала у нескольких иностранных лизинговых компаний 15 самолетов. К концу 2018 г. авиакомпания планирует увеличить флот в пять раз до 50 лайнеров и первой из чартерных авиакомпаний серьезно заняться регулярными перевозками

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