Топ-5 самых инновационных компаний мира по версии Forbes
В глобальный рейтинг вошли две российские компании
Лидером рейтинга-2017 стал производитель систем управления взаимоотношений с клиентами Salesforce
1/7
На втором месте оказалась Tesla Motors
2/7
На третьем — Amazon. Методология оценки основана на способности инвесторов выявлять фирмы с инновационным потенциалом. Компании оцениваются по их инновационной премии – разнице между рыночной капитализацией и денежными потоками от предприятий
3/7
На четвертом месте — Shanghai Raas Blood Products, занимающаяся разработкой лекарственных средств. Входной порог для попадания в рейтинг описывается двумя условиями: 7-летняя публичная финансовая история и капитализация от $10 млрд
4/7
Топ-5 самых инновационных компаний мира замыкает Netflix
5/7
В глобальный рейтинг по версии Forbes вошли две российские компании: ритейлер «Магнит» оказался на 53-м месте из 100 (коэффициент инновационности — 46,81%)
6/7
«Норильский никель» - на 63-м, сообщается на сайте журнала (коэффициент инновационности — 45,52%)
7/7