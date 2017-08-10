Торговля и услуги

Топ-5 самых инновационных компаний мира по версии Forbes

В глобальный рейтинг вошли две российские компании
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