Торговля и услуги

Как потерять и заработать на солнечном затмении

Совокупные потери в экономике США из-за потерянного на просмотр времени оценены в $700 млн
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