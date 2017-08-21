Как потерять и заработать на солнечном затмении
Совокупные потери в экономике США из-за потерянного на просмотр времени оценены в $700 млн
21 августа жители США смогут увидеть полное солнечное затмение, полоса которого пройдет через 14 штатов – от Орегона до Южной Каролины
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В штатах Южная Каролина и Кентукки жители и местные компании ищут способы заработать. Например, сдают комнаты или места для парковки приезжим. В г. Клемсон, шт. Южная Каролина, платные места для парковки предоставляет на своей территории местная церковь, чтобы собрать деньги на религиозное образование
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Предприниматели зарабатывают на продаже футболок с изображениями, связанными с затмением
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Специальные очки для наблюдения затмения пользовались огромным спросом. В магазинах их раскупили задолго до астрономического явления, а за неделю на интеренет-аукционах их цена поднималась до вполне астрономических, для изделия из картона и пластика, $50
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В понедельник полного солнца в Калифорнии не будет с 9 утра до полудня. Это приведет к потере 6 ГВт энергии, необходимой для снабжения 6 млн домов
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Экскурсионные бюро продают туры по США с наблюдением полного солнечного затмения
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В Хопкинсвилле, штат Кентукки, местные жители организуют кемпинги для приезжих, закупают воду и продукты, завозят портативные туалеты и рукомойники
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По оценке Challenger, Gray & Christmas, совокупные потери в экономике США из-за потерянной производительности, пока американцы будут смотреть затмение, составят $694 млн. Оценка основана на информации о зарплатах и других данных с учетом того, что люди отвлекутся от работы на 20 минут
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