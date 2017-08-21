Как потерять и заработать на солнечном затмении

Mike Blake / Reuters

По оценке Challenger, Gray & Christmas, совокупные потери в экономике США из-за потерянной производительности, пока американцы будут смотреть затмение, составят $694 млн. Оценка основана на информации о зарплатах и других данных с учетом того, что люди отвлекутся от работы на 20 минут

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