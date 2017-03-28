Активность на рынке IPO Великобритании упала до минимума с 2012 года

Общая стоимость IPO британских компаний в январе-марте 2016 г. была самой низкой за последние 4 года - $1,53 млрд, или на 28% меньше, чем в первые три месяца 2016 г., пишет Financial Times.

Число первичных публичных размещений акций британских компаний в Лондоне сократилось до минимума из-за опасений, связанных с Brexit.

С начала января на IPO в Лондоне вышли только восемь британских компаний. Южноафриканская Brait SE на прошлой неделе отказалась от размещения акций на Лондонской бирже, назвав Brexit в качестве основной причины.

При этом мировой рынок IPO увеличился на 25% в 2016 г.: число новых листингов является максимальным за последние 15 лет.